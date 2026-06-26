Football/Coupe du monde-Hernandez, Tchouaméni et Doué de retour dans le 11 contre la Norvège, première pour Lacroix

La composition de départ de l'équipe de France comporte quatre changements pour affronter la Norvège, vendredi, à l'occasion de son dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde, par rapport à celle qui a battu l'Irak lundi (3-0).

Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni et Désiré Doué retrouvent leur place de titulaires. Tous les trois alignés d'entrée du Mondial face au Sénégal (3-1), ils avaient ensuite débuté sur le banc de touche contre l'Irak.

Le latéral gauche Théo Hernandez remplace Lucas Digne tandis que Désiré Doué débutera à la place de Bradley Barcola, son coéquipier au Paris Saint-Germain. Aurélien Tchouaméni entre au milieu de terrain, il formera la paire avec Manu Koné, permettant ainsi à Adrien Rabiot de souffler après avoir joué les deux premières rencontres en intégralité.

Comme annoncé jeudi en conférence de presse par Guy Stéphan, qui remplace sur le banc le sélectionneur Didier Deschamps, endeuillé, William Saliba est laissé au repos. Il est remplacé en défense centrale par Maxence Lacroix.

Le joueur de Crystal Palace disputera sa première rencontre en compétition internationale à l'occasion de sa cinquième sélection. Il avait joué ses premières minutes chez les Bleus en mars dernier, contre le Brésil (2-1), en match amical.

Le sélectionneur de la Norvège Stale Solbakken a largement fait tourner son effectif, ses stars Erling Haaland (quatre buts en deux matches) et Martin Odegaard débutant sur le banc. Parmi les Norvégiens titulaires contre le Sénégal lundi, seul le milieu de terrain Fredrik Aursnes est de nouveau dans le 11.

La composition de l'équipe de France : Mike Maignan ; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Théo Hernandez ; Manu Koné, Aurélien Tchouaméni ; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué ; Kylian Mbappé (cap.).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)