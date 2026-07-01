Football/Coupe du monde-Des mastodontes à la trappe alors qu'une nouvelle hiérarchie se dessine

par Karolos Grohmann

L'Allemagne, quadruple championne du monde, a été au coeur de la plus grande surprise du tournoi en étant éliminée dès les seizièmes de finale, tandis que d'autres grandes puissances traditionnelles du football ont également pris la porte, illustrant l'avènement d'un nouvel ordre international.

Redoutés pendant des décennies, avec huit finales de Coupe du monde disputées (un record), les Allemands ont été éliminés aux tirs au but par le Paraguay (1-1, 4 tab à 3), renvoyant aux oubliettes des certitudes sur le football, alors qu'ils ont longtemps été considérés comme des spécialistes en la matière.

L'Uruguay, double lauréate de la compétition, n'a pas survécu à la phase de groupes. Les Pays-Bas, trois fois finalistes de la Coupe du monde, sont eux aussi tombés dès les seizièmes de finale, éliminés par le Maroc.

Ces nations totalisent à elles trois 13 finales de Coupe du monde, soit plus de la moitié des 22 disputées. Leurs sorties prématurées illustrent un basculement évident des rapports de forces dans le football mondial.

L'Italie, quadruple championne du monde et finaliste à six reprises, n'a même pas réussi à se qualifier pour le tournoi - une troisième absence consécutive.

Depuis son dernier titre mondial, en 2006, l'Italie n'a plus remporté le moindre match à élimination directe en Coupe du monde, une "malédiction" qui frappe également l'Allemagne depuis sa quatrième couronne mondiale en 2014. L'Espagne, elle aussi incapable de remporter un match à élimination directe depuis son sacre en 2010, tentera jeudi de mettre fin à cette série.

Ce sont désormais des nations comme le Maroc, le Paraguay, l'Algérie, l'Égypte ou encore le Ghana qui s'accaparent l'attention des fans nord-américains. Le Cap-Vert n'est pas en reste : pour leur toute première Coupe du monde, les Requins Bleus ont franchi le premier tour.

HUMILITÉ

"Il serait présomptueux de prétendre, après une troisième élimination précoce, que nous faisons partie de l’élite mondiale", a déclaré le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann après l'élimination face au Paraguay lundi. "Ce n’est tout simplement pas le cas."

Même constat en Italie, autrefois l'une des grandes puissances du football mondial : la Squadra Azzurra a récemment opéré une refonte de sa fédération pour tenter de renouer avec le succès.

Tout comme en Allemagne, des changements seront nécessaires à tous les niveaux, de l’administration à l’équipe nationale, en passant par la formation des jeunes talents.

"Nos racines ne doivent pas être une source de nostalgie ni un fardeau", a déclaré le nouveau président de la Fédération italienne, Giovanni Malago, au cours d'une conférence de presse pour sa prise de fonction la semaine dernière.

"Nous devons en faire une source de motivation pour aborder une nouvelle saison - une saison marquée par le courage, la victoire, l’humilité et l’ambition. Nous devons désormais changer, innover et repenser complètement notre état d’esprit. Nous avons tous échoué ensemble ici, et nous gagnerons tous ensemble."

Alors que les grandes équipes traditionnelles s’efforcent de redevenir compétitives, le Maroc, puissance émergente du football et demi-finaliste surprise lors de l'édition 2022, montre l’exemple : il progresse d’année en année et tire parti du fait que de plus en plus de ses joueurs évoluent dans les meilleurs championnats européens.

L’équipe nationale marocaine des moins de 20 ans a remporté la Coupe du monde 2025 sous la houlette de l’actuel sélectionneur de l’équipe senior, Mohamed Ouahbi, qui a réussi à intégrer plusieurs jeunes joueurs dans son effectif pour cette Coupe du monde.

"On doit se convaincre que personne ne peut nous stopper", a lancé Mohamed Ouahbi avant le huitième de finale contre le Canada, pays co-organisateur. "Quand on joue notre football, on est inarrêtable."

(Rédigé par Karolos Grohmann; version française Clément Martinot, édité par Jean Terzian)