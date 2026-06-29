Football/Coupe du monde-Dernière chance pour la génération dorée belge, opposée au Sénégal

par Nick Said

Après un premier tour en demi-teinte, les derniers représentants de la génération dorée belge poursuivent leur quête d'un premier titre mondial face au Sénégal, mercredi à Seattle, pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe du monde de football.

Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen, Eden Hazard et Dries Mertens ne font plus partie de la sélection belge, mais d'autres joueurs de l'équipe qui avait terminé troisième du Mondial 2018 sont toujours présents.

L'équipe dispose d'une grande expérience avec le gardien Thibaut Courtois, le milieu de terrain Kevin De Bruyne et l'attaquant Romelu Lukaku. Mais les années passent et cette génération n'a plus beaucoup de temps pour remporter la première Coupe du monde du football belge.

La Belgique a terminé en tête du groupe G avec cinq points et grâce à une différence de buts favorable. D'abord accrochée par l'Égypte (1-1) puis l'Iran (0-0), elle ne s'est réveillée que lors de son dernier match, largement remporté contre la Nouvelle-Zélande (5-1).

Les Diables rouges espèrent poursuivre sur cette lancée, après avoir été l'équipe la plus dangereuse de la phase de groupes avec 73 tirs cadrés.

Ce sera un moment spécial pour le milieu de terrain d’origine sénégalaise Amadou Onana.

"Avant le tirage au sort de la phase de groupes, j’avais dit : 'S’il vous plaît, ne nous faites pas affronter le Sénégal'", avait-il déclaré avant le tournoi. "Jouer contre le Sénégal me ferait vraiment vivre un moment spécial."

Le Sénégal a perdu ses deux premiers matches du groupe I contre la France (3-1) et la Norvège (3-2), mais une victoire écrasante contre l’Irak (5-0) lui a permis de se qualifier pour les seizièmes de finale parmi les meilleurs troisièmes.

"Même si nous avons marqué cinq buts, il y a encore des progrès à faire", a estimé le sélectionneur Pape Thiaw.

Sa grande décision sera de savoir s’il va réintégrer le défenseur expérimenté Kalidou Koulibaly dans le onze de départ. Le capitaine des Lions de la Teranga avait été écarté contre l'Irak après avoir commis plusieurs erreurs lors des deux premiers matches.

(Reportage Nick Said; version française Clément Martinot, édité par Vincent Daheron)