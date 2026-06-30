Football/Coupe du monde-Barcola et Digne titulaires pour les Bleus contre la Suède

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a choisi de titulariser mardi Bradley Barcola et Lucas Digne pour affronter la Suède (21h00 GMT) en seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Bradley Barcola a été préféré à Désiré Doué, son coéquipier au Paris Saint-Germain, sur l'aile gauche de l'attaque tricolore, tandis que du même côté, mais en défense, Lucas Digne prend la place de Théo Hernandez.

L'ailier du PSG et le latéral gauche d'Aston Villa avaient déjà été titulaires contre l'Irak (3-0) lors de la deuxième rencontre de la phase de groupes.

Depuis le début du tournoi, Bradley Barcola s'est montré décisif avec un but contre le Sénégal (3-1) et une passe décisive pour Désiré Doué contre la Norvège (4-1), à chaque fois en sortie de banc.

Au-delà de l'alternance à son poste, Lucas Digne bénéficie aussi des performances compliquées de Théo Hernandez, impliqué sur le but sénégalais lors de l'entrée en lice des Bleus avant de concéder un penalty contre la Norvège vendredi dernier.

Deux autres changements sont à noter par rapport au onze de départ aligné face à la Norvège : les retours de William Saliba en défense centrale (à la place de Maxence Lacroix) et d'Adrien Rabiot au milieu de terrain (à la place de Manu Koné).

De son côté, la Suède se présente avec son trio d'attaquants vedettes composé d'Alexander Isak, Viktor Gyökeres et Anthony Elanga.

Le onze titulaire l'équipe de France face à la Suède : Mike Maignan ; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne ; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot ; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola ; Kylian Mbappé (cap.).

(Rédigé par Vincent Daheron à Paris, édité par Jean Terzian)