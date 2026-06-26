Football/Coupe du monde-Asare, gardien et héros inattendu du Ghana

par Nick Said

Revenu d'une grave blessure qui l'a tenu éloigné des terrains pendant 18 mois, le gardien ghanéen Benjamin Asare s'est imposé comme l'un des héros de son pays à la Coupe du monde, et tentera de garder sa cage inviolée contre la Croatie, samedi.

Benjamin Asare a repoussé 19 tirs face à l'Angleterre lors du nul des Black Stars (0-0) dans leur deuxième match du groupe L, un résultat quasiment synonyme de qualification pour les seizièmes de finale.

Sa performance a bouleversé sa grand-mère, émue jusqu’aux larmes, et déclenché des célébrations devant son domicile à Accra.

À 33 ans, le gardien n'a rejoint que récemment la sélection nationale après un parcours discret dans plusieurs clubs du championnat ghanéen, plus récemment sous les couleurs de Hearts of Oak.

Avant de s'imposer au plus haut niveau, il a travaillé comme chauffeur de bus et enchaîné les petits boulots pour subvenir à ses besoins. Jusqu’à l’an dernier, il se rendait encore à l’entraînement en transports en commun et peinait à vivre du football.

Une fracture à une jambe en 2021 avait fait planer la menace d'une fin de carrière, mais Benjamin Asare n'a jamais renoncé à son rêve de football.

Convoqué pour la première fois en sélection en mars 2025, à 32 ans, il a signé cinq "clean sheets" en six matches de qualifications à la Coupe du monde, avant d'en ajouter deux depuis le début du Mondial.

"Affronter Harry Kane, c'est normal. Je veux toujours me prouver à moi-même et montrer aux gens que c'est mon métier, que je peux le faire", a-t-il déclaré après le match contre l'Angleterre.

Le sélectionneur Carlos Queiroz, peu enclin à mettre en avant les individualités, n'a pas caché son admiration après sa prestation.

"J'évite de parler des joueurs individuellement, mais je pense qu'il mérite des applaudissements", a-t-il loué. "Il a été brillant et il le doit à ses qualités, ainsi qu'au travail effectué avec tout le groupe."

Le Ghana terminera au moins deuxième du groupe L en cas de nul contre la Croatie à Philadelphie, mais peut encore finir en tête si l'Angleterre, leader, trébuche contre le Panama.

(Reportage Nick Said ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron)