Football-Bilic de retour à la tête de la Croatie après le départ de Dalic

La Croatie a nommé l'ancien entraîneur de West Ham United Slaven Bilic au poste de sélectionneur, après le départ de Zlatko Dalic, a annoncé lundi la Fédération croate de football.

Slaven Bilic, 57 ans, retrouve la sélection après avoir déjà dirigé les moins de 21 ans croates, puis l'équipe senior pendant six ans, avec 65 matches à son actif.

Zlatko Dalic, le sélectionneur le plus titré de l'histoire croate, a quitté ses fonctions la semaine dernière après neuf ans en poste suite à l'élimination de la Croatie par le Portugal en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

"J'ai une confiance totale en nos joueurs et il est de ma responsabilité d'apporter l'énergie, l'ambition et la détermination nécessaires pour que la Croatie reste parmi l'élite du football", a déclaré Slaven Bilic dans un communiqué.

"Je suis sincèrement heureux de relever ce défi et je m'y sens pleinement préparé — en tant qu'entraîneur plus mûr et plus expérimenté qu'en 2006, mais avec la même motivation et le même désir de voir la Croatie rester forte, audacieuse et performante."

Celui-ci était sans poste depuis son départ d'Al Fateh, en Arabie saoudite, en 2024. Il possède aussi une solide expérience du football anglais, après avoir entraîné West Ham United, West Bromwich Albion et Watford.

Slaven Bilic a commencé sa carrière d'entraîneur à Hajduk Split en 2001, après y avoir terminé sa carrière de joueur un an plus tôt.

International croate à 44 reprises, il a été l'un des joueurs clés de l'équipe qui a terminé troisième de la Coupe du monde 1998 en France.

Sa première mission sera de qualifier la Croatie pour l'Euro 2028, avant de se tourner vers la Coupe du monde 2030.

(Reportage de Paras J. Haji à Bengaluru ; version française Olivier Cherfan ; edité par Benoit Van Overstraeten)