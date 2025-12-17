Football-BeIN Sports diffuseur de la Coupe de France jusqu'en 2030

La Fédération française de football (FFF) a annoncé mercredi que BeIN Sports sera le diffuseur de la Coupe de France pour quatre nouvelles saisons, jusqu'en 2030.

"BeIN Sports, déjà diffuseur de l'épreuve depuis 2022, a acquis le lot B, qui comprend 63 matches dont 53 en exclusivité et 10 en co-diffusion avec l'attributaire du lot A, soit 100% des matches à partir des 32es de finale", a déclaré la FFF dans un communiqué.

Le nouvel accord entrera en vigueur en juillet 2026, a précisé BeIN Sports dans son communiqué.

Le président de la FFF Philippe Diallo, cité dans le communiqué, s'est dit "particulièrement heureux de prolonger l’aventure avec la chaîne beIN Sports".

"En diffusant l’intégralité des rencontres à partir des 32es de finale, beIN va continuer à offrir une visibilité exceptionnelle à ce monument du football français, en faisant vivre le frisson de la Coupe de France sur l’ensemble du territoire", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Camille Raynaud)