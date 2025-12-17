 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football-BeIN Sports diffuseur de la Coupe de France jusqu'en 2030
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 21:10

La Fédération française de football (FFF) a annoncé mercredi que BeIN Sports sera le diffuseur de la Coupe de France pour quatre nouvelles saisons, jusqu'en 2030.

"BeIN Sports, déjà diffuseur de l'épreuve depuis 2022, a acquis le lot B, qui comprend 63 matches dont 53 en exclusivité et 10 en co-diffusion avec l'attributaire du lot A, soit 100% des matches à partir des 32es de finale", a déclaré la FFF dans un communiqué.

Le nouvel accord entrera en vigueur en juillet 2026, a précisé BeIN Sports dans son communiqué.

Le président de la FFF Philippe Diallo, cité dans le communiqué, s'est dit "particulièrement heureux de prolonger l’aventure avec la chaîne beIN Sports".

"En diffusant l’intégralité des rencontres à partir des 32es de finale, beIN va continuer à offrir une visibilité exceptionnelle à ce monument du football français, en faisant vivre le frisson de la Coupe de France sur l’ensemble du territoire", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Camille Raynaud)

Sport
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank