Football: Arsenal prolonge son entraîneur Mikel Arteta jusqu'en 2030

Mikel Arteta à l'American Express Community Stadium, Brighton

Arsenal ‌a annoncé mercredi la prolongation ​de contrat de son entraîneur Mikel Arteta jusqu'en 2030 après ​une saison remarquable lors de laquelle ​il a mené ⁠le club londonien au ‌titre de Premier League et en finale de la ​Ligue ‌des champions.

"C'est un privilège ⁠de lier mon avenir avec le club et de continuer ⁠à travailler ‌avec des personnes exceptionnelles ⁠qui veulent le meilleur ‌pour Arsenal", a déclaré ⁠le technicien espagnol dans un ⁠communiqué

"Ce ‌club est unique (...) et je me ​sens ‌très privilégié à l'idée que notre aventure commune ​se poursuive."

Entraîneur d'Arsenal depuis 2019, Mikel Arteta ⁠avait également remporté la Coupe d'Angleterre dès sa première saison.

(Rédigé par Chiranjit Ojha, version française Vincent Daheron, édité par Benoit ​Van Overstraeten)