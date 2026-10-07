Football: Arsenal prolonge son entraîneur Mikel Arteta jusqu'en 2030

Mikel Arteta à l'American Express Community Stadium, Brighton
Arsenal a annoncé mercredi la prolongation de contrat de son entraîneur Mikel Arteta jusqu'en 2030 après une saison remarquable lors de laquelle il a mené le club londonien au titre de Premier League et en finale de la Ligue des champions.
"C'est un privilège de lier mon avenir avec le club et de continuer à travailler avec des personnes exceptionnelles qui veulent le meilleur pour Arsenal", a déclaré le technicien espagnol dans un communiqué
"Ce club est unique (...) et je me sens très privilégié à l'idée que notre aventure commune se poursuive."
Entraîneur d'Arsenal depuis 2019, Mikel Arteta avait également remporté la Coupe d'Angleterre dès sa première saison.
(Rédigé par Chiranjit Ojha, version française Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)
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