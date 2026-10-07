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Football: Arsenal prolonge son entraîneur Mikel Arteta jusqu'en 2030
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 13:57

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Mikel Arteta à l'American Express Community Stadium, Brighton

Mikel Arteta à l'American Express Community Stadium, Brighton

Arsenal ‌a annoncé mercredi la prolongation ​de contrat de son entraîneur Mikel Arteta jusqu'en 2030 après ​une saison remarquable lors de laquelle ​il a mené ⁠le club londonien au ‌titre de Premier League et en finale de la ​Ligue ‌des champions.

"C'est un privilège ⁠de lier mon avenir avec le club et de continuer ⁠à travailler ‌avec des personnes exceptionnelles ⁠qui veulent le meilleur ‌pour Arsenal", a déclaré ⁠le technicien espagnol dans un ⁠communiqué

"Ce ‌club est unique (...) et je me ​sens ‌très privilégié à l'idée que notre aventure commune ​se poursuive."

Entraîneur d'Arsenal depuis 2019, Mikel Arteta ⁠avait également remporté la Coupe d'Angleterre dès sa première saison.

(Rédigé par Chiranjit Ojha, version française Vincent Daheron, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

Sport
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