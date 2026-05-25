Football-Allegri limogé par l'AC Milan après avoir échoué à se qualifier en Ligue des champions

L'AC Milan a limogé lundi son entraîneur Massimiliano Allegri à la suite d'une fin de saison ratée qui a vu le club lombard terminer cinquième de Serie A et manquer la qualification en Ligue des champions.

RedBird Capital Partners, propriétaire du club, a qualifié dans un communiqué la saison "d'échec sans équivoque".

Le directeur général Giorgio Furlani, le directeur sportif Igli Tare et le directeur technique Geoffrey Moncada ont également été remerciés.

L'AC Milan n'a remporté que deux de ses huit dernières rencontres de championnat et disputera la Ligue Europa (C3) la saison prochaine.

(Version française Vincent Daheron, édité par Tangi Salaün)