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Footbal/Coupe de monde-Le lien avec les supporters, moteur de la victoire du Mexique - Aguirre
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 11:44

Pour le sélectionneur du Mexique Javier Aguirre, le lien entre les joueurs et les supporters joue un rôle clef dans le parcours sans faute à ce stade de l'équipe nationale dans la Coupe du monde 2026.

Co-organisateur de l'événement, avec le Canada et les Etats-Unis, le Mexique a gagné tous ses matchs - les trois rencontres de phase de poule et son seizième de finale face à l'Equateur - à domicile.

Et l'équipe jouera également son huitième de finale sur le sol national, dans la nuit de dimanche à lundi, soit face à l'Angleterre soit face à la République démocratique du Congo.

Avant le match remporté contre l'Equateur, le Mexique, dont la meilleure performance en Coupe du monde est un quart de finale (1970 & 1986, deux éditions organisées au Mexique), n'avait plus réussi à gagner un match à élimination directe depuis sa victoire en huitième de finale face à la Bulgarie en 1986.

"Ce lien que nous avons avec les supporters est une véritable force motrice", a déclaré Javier Aguirre lors d’une conférence de presse.

"J'ai connu de belles victoires, mais aucune comme celle d'aujourd'hui, car c'est à domicile, devant notre public", a ajouté celui qui était déjà à la tête de la sélection mexicaine lors des Coupes du monde de 2002 et 2010.

(Diego Oré, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Zhifan Liu)

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