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Foot: l'OL ramène le nul de Fenerbahçe en barrage aller de la C1
information fournie par AFP 19/08/2026 à 09:16
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Les joueurs lyonnais à l'issue de leur match nul 1-1 contre Fenerbahçe en barrage aller de la Ligue des champions à Istanbul, le 18 août 2026 ( AFP / YASIN AKGUL )

Les joueurs lyonnais à l'issue de leur match nul 1-1 contre Fenerbahçe en barrage aller de la Ligue des champions à Istanbul, le 18 août 2026 ( AFP / YASIN AKGUL )

L'Olympique Lyonnais a obtenu le nul (1-1) mardi soir en barrage aller de la Ligue des champions face à Fenerbahçe, à Istanbul, conservant de bonnes chances de qualification pour la C1 avant le match retour à domicile le 26 août.

Incapables de créer le danger dans la surface de Fenerbahçe lors de la première demi-heure, les Lyonnais ont pris les devants à la 40e minute sur leur première véritable occasion du match, devant leurs quelques dizaines de supporters qui avaient fait le déplacement.

Bien servi par Tolisso, déjà auteur de deux passes décisives face au Sparta Prague au 3e tour préliminaire de la C1 (1-2, 3-0), Openda a surgi au premier poteau, trompant Ederson d'une tête légèrement déviée par le dos de Skriniar.

Mais comme lors de leur déplacement à Prague, où ils avaient pris l'avantage peu avant la mi-temps avant de concéder deux buts à l'heure de jeu, les hommes de Paulo Fonseca ont subi au retour des vestiaires.

Sur la première action des Turcs en seconde mi-temps, l'ex-Marseillais Mason Greenwood a crucifié Greif d'une puissante frappe du gauche après s'être joué d'Abner (47e, 1-1).

"Besoin de nos supporters"

Openda a manqué de peu de redonner l'avantage à l'OL cinq minutes plus tard, mais sa frappe à ras de terre a terminé sa course sur le poteau gauche d'Ederson.

Dans l'assourdissante enceinte turque, les hommes de Paulo Fonseca, qui avait aligné au coup d'envoi le même onze que lors du match retour à domicile face au Sparta Prague, ont manqué de voir Fenerbahçe repasser devant au score.

A la 80e, le Malien Nene Dorgeles a écrasé sa frappe sur le poteau gauche de Greif.

L'entrée en jeu de Romelu Lukaku à la 81e minute côté turc n'a rien changé.

L'entraîneur de l'OL Paulo Fonseca durant le barrage aller de la Ligue des champions contre Fenerbahçe à Istanbul, le 18 août 2026 ( AFP / YASIN AKGUL )

L'entraîneur de l'OL Paulo Fonseca durant le barrage aller de la Ligue des champions contre Fenerbahçe à Istanbul, le 18 août 2026 ( AFP / YASIN AKGUL )

Les Lyonnais, avec un effectif toujours en construction, devront l'emporter au match retour s'ils veulent retrouver une Ligue des champions qu'ils n'ont plus disputée depuis la saison 2019-2020.

"L'équipe a joué avec beaucoup de courage, je pense qu'on a fait un match très très positif, tactiquement quasi parfait", a estimé l'entraîneur des Gones à l'issue du match, répétant toutefois que Fenerbahçe reste "clairement favori" à ses yeux.

"La qualification se disputera jusqu'à la dernière minute et nous aurons besoin de nos supporters (...) Ce sera très très important de voir le stade plein, pour créer une atmosphère comme ici", a ajouté Paulo Fonseca.

D'autant qu'au-delà de l'enjeu sportif, une participation à l'épreuve reine des compétitions inter-clubs sera cruciale pour les finances de l'OL, toujours sous la surveillance des instances.

Les Turcs auront aussi à coeur de tout donner pour ce match retour classé à haut risque, eux qui n'ont plus participé à la C1 depuis la saison 2008-2009.

Sport
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