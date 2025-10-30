 Aller au contenu principal
Foot: l'attaquant du PSG Désiré Doué indisponible "quelques semaines" (club)
information fournie par AFP 30/10/2025 à 14:43

L'attaquant du PSG Désiré Doué blessé à la cuisse droite, lors du match de Ligue 1 à Lorient, le 29 octobre 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

L'attaquant français du Paris SG, blessé en Ligue 1 mercredi, sera "indisponible quelques semaines", a annoncé jeudi le club, ce qui lui fera notamment manquer le choc contre le Bayern Munich mardi en Ligue des champions.

Le joueur de 20 ans est sorti sur une civière à la 60e minute lors du match de la 10e journée à Lorient (1-1) et souffre "d’une lésion musculaire de la cuisse droite", précise le PSG dans son communiqué.

"Un nouveau point sera fait après la trêve internationale" de novembre, ajoute le club à propos de son attaquant international qui manquera les deux derniers matches de qualification au Mondial-2026 de l'équipe de France, face à l'Ukraine et l'Azerbaïdjan, mi-novembre.

Doué venait de reprendre la compétition après six semaines d'absence en raison d'une blessure au mollet droit. Il avait rejoué contre Strasbourg (3-3), avant d'enchaîner contre le Bayer Leverkusen (7-2), Brest (3-0, entré en cours de jeu) et donc Lorient. L'ancien Rennais était parvenu à inscrire trois buts et délivrer deux passes décisives dans ce court laps de temps.

Ces quelques semaines d'absence tombent d'autant plus mal pour le PSG que le club s'apprête à affronter samedi (17h00) Nice, équipe en forme de la Ligue 1, et surtout le Bayern Munich mardi (21h00) en Ligue des champions.

Mais aussi parce que le PSG était en train d'enregistrer peu à peu le retour des multiples absents des dernières semaines. Outre Ousmane Dembélé, titulaire à Lorient pour la première fois depuis son retour de blessure, Joao Neves a rejoué. Quant à Fabian Ruiz, il a été annoncé "en reprise" et devrait figurer dans le groupe parisien pour Nice.

