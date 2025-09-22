 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Foot: grand soir attendu pour Dembélé, favori du Ballon d'Or face à Yamal
information fournie par AFP 22/09/2025 à 16:07

L'attaquant français du PSG Ousmane Dembélé, le 14 octobre 2024 avec les Bleus contre la Belgique, à Bruxelles ( AFP / JOHN THYS )

L'attaquant Ousmane Dembélé, acteur essentiel de la saison historique du PSG champion d'Europe, est le favori pour soulever le Ballon d'Or lundi soir à Paris, même si la star montante du FC Barcelone Lamine Yamal peut aussi espérer décrocher le trophée.

A partir de 19h30, joueurs, joueuses et personnalités du monde du football défileront par dizaines sur le tapis rouge du théâtre du Châtelet, au cœur de la capitale française, devant d'innombrables caméras et micros.

Le Real Madrid, qui avait boudé la cérémonie l'an passé, mécontent du sacre de Rodri, plutôt que son joueur Vinicius Jr, sera encore absent malgré de nombreuses nominations. L'équipe doit affronter Levante mardi en Liga et son entraîneur Xabi Alonso souhaite éviter un déplacement superflu, a-t-on appris auprès des organisateurs. Seule l'Ecossaise Caroline Weir, en lice pour le Ballon d'or féminin, sera présente.

Kylian Mbappé avait lui fait savoir dès mardi dernier qu'il ne se rendrait pas à Paris, tout en exprimant son souhait de voir titré son coéquipier en équipe de France.

Voeu exaucé? Le nom d'Ousmane Dembélé devrait vraisemblablement sortir de l'enveloppe, pour consacrer l'officieux meilleur joueur de l'année, élu par un panel de journalistes.

L'attaquant français du PSG Ousmane Dembélé, le 1er avril 2025 en Coupe de France contre Dunkerque, à Villeneuve-d'Ascq ( AFP / Sameer Al-Doumy )

Le Parisien, un temps dans l'ombre de Mbappé, lorsqu'ils évoluaient tous deux au PSG, a réalisé une saison de rêve pour gagner la faveur des pronostics, et deviendrait le sixième lauréat français.

A 18 ans, Lamine Yamal est son principal concurrent. Après avoir remporté l'Euro avec l'Espagne en 2024, l'ailier droit formé à la Masia, la pépinière du Barça, a éclaboussé de son talent la Ligue des champions au printemps.

- Modèle de fair-play -

Pendant que Dembélé, blessé et présent à Paris, devrait crouler sous les honneurs, ses coéquipiers seront sur la pelouse du Vélodrome, pour affronter l'OM en Ligue 1, dans un "classique" initialement programmé dimanche soir mais décalé en raison d'intempéries.

Avec ses 35 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues, l'international français, 28 ans, a été l'un des grands artisans du sacre historique du PSG en Ligue des champions, complétant un triplé avec le championnat et la Coupe de France.

L'attaquant français du PSG Ousmane Dembélé, le 14 avril 2025 en conférence de presse à Birmingham ( AFP / FRANCK FIFE )

Sans être une personnalité médiatique, Dembélé jouit d'une bonne image et est un modèle de fair-play sur le terrain, l'un des critères regardés par les votants, 100 journalistes de toutes nationalités.

En ayant remporté la C1, Dembélé semble avoir une longueur d'avance sur Yamal. Le prodige de 18 ans a fait forte impression, grâce à ses gestes fous et son aisance magique avec le ballon.

Mais ses statistiques sont moins bonnes (18 buts, 25 passes décisives toutes compétitions confondues) et son Barça a été stoppé en demi-finale de Ligue des champions par l'Inter Milan, que le PSG a ensuite écrasé en finale (5-0).

Loin derrière, les outsiders s'appellent Mbappé et Mohamed Salah (Liverpool), sans oublier Achraf Hakimi et Vitinha, coéquipiers de Dembélé au PSG et absents de la cérémonie pour cause de "classique".

Le trophée de meilleur entraîneur ne devrait pas échapper à Luis Enrique - aussi absent -, bâtisseur d'une équipe rajeunie et terriblement séduisante, que personne ne voyait remporter si tôt la C1.

L'ex-gardien du PSG Gianluigi Donnarumma, parti à Manchester City, devrait remporter le prix Yachine. Le trophée Raymond-Kopa de meilleur jeune se jouera entre Yamal et Désiré Doué, double buteur et passeur en finale de Ligue des champions.

- Ballon d'or féminin plus incertain -

Pour la première fois, la cérémonie offrira tous les équivalents féminins des trophées masculins. Mais la distinction suprême est là plus incertaine.

La milieu de terrain espagnole Aitana Bonmati, le 23 juillet 2025 en demi-finale de l'Euro féminin contre l'Allemagne, à Zurich ( AFP / Miguel MEDINA )

La milieu de terrain espagnole Aitana Bonmati, le 23 juillet 2025 en demi-finale de l'Euro féminin contre l'Allemagne, à Zurich ( AFP / Miguel MEDINA )

La double Ballon d'or (2023, 2024) Aitana Bonmati, meneuse de jeu du Barça et de l'Espagne, reste probablement la meilleure joueuse du monde, mais elle a perdu les deux finales européennes, C1 et Euro. C'est aussi le cas d'Alexia Putellas, lauréate en 2021 et 2022, très en forme mais qui n'a gagné "que" la Liga avec le Barça.

En revanche, la défenseuse centrale Leah Williamson ou l'attaquante Alessia Russo, toutes deux Anglaises et joueuses d'Arsenal, ont remporté la Ligue des champions face au Barça et l'Euro-2025 face à l'Espagne.

