Foot: Donnarumma, un héros invité à prendre la porte
information fournie par AFP 12/08/2025 à 16:28

Gianluigi Donnarumma fête la victoire du PSG contre la Real Sociedad au Parc des Princes le 14 février 2024 à Paris ( AFP / FRANCK FIFE )

Héroïque en Ligue des champions au printemps et écarté du groupe en août: le gardien italien Gianluigi Donnarumma connaît un déclassement aussi express qu'inattendu au Paris SG, poussé vers la sortie quelques jours après l'arrivée de Lucas Chevalier.

Difficile d'imaginer le 31 mai dernier, quand le PSG a soulevé la coupe aux grandes oreilles pour la première fois de son histoire en battant l'Inter Milan 5 à 0, que trois mois plus tard un des grands artisans de ce succès serait absent du groupe qui va disputer la finale de la Supercoupe d'Europe, mercredi face à Tottenham.

Sauveur des Parisiens en huitième de finale face à Liverpool, écartant deux tentatives des Reds lors de la séance de tirs aux buts, le portier de 26 ans s'était de nouveau illustré en demi-finale retour face à Arsenal, écœurant d'entrée les Gunners avec des parades exceptionnelles.

Régulièrement sous le feu des critiques depuis son arrivée au PSG en 2021, tant pour ses sorties aériennes hasardeuses que pour l'inconstance de son jeu au pied, un secteur clé dans le jeu prôné par Luis Enrique, Donnarumma semblait avoir clos le débat autour de son poste, dans un club où les gardiens ont défilé depuis l'arrivée des Qataris en 2011.

La mise à l'écart de l'international italien arrive au terme de près d'un an de discussions infructueuses avec les dirigeants parisiens sur une éventuelle prolongation de son contrat, qui se termine en juin 2026.

- "Une gifle" -

Gianluigi Donnarumma en action lors du match entre le PSG et l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes à Paris le 21 avril 2024 ( AFP / Franck FIFE )

Les négociations ont notamment achoppé sur la politique salariale que le PSG souhaite changer: plus de primes aux résultats et moins de fixe.

Des conditions que l'Italien et son entourage n'auraient pas acceptées et qui se sont ajoutées à la frilosité des dirigeants parisiens à repartir pour un nouveau cycle de trois ou cinq ans avec +Gigio+.

Dans l'impasse avec Donnarumma, le PSG a saisi l'opportunité Lucas Chevalier, engageant le gardien de Lille, élu meilleur portier de Ligue 1 la saison dernière, pour les cinq prochaines saisons.

Trois jours seulement après l'arrivée du Nordiste de 23 ans, qui a notamment séduit les dirigeants parisiens pour son jeu au pied, Donnarumma ne figurait pas mardi parmi les trois gardiens convoqués pour la Supercoupe d'Europe.

"Une gifle à Gigio", a titré mardi matin le quotidien sportif italien Gazzetta dello Sport, prenant la défense du portier transalpin, champion d'Europe avec la Squadra Azzurra en 2021. "Après Sirigu et Buffon, à Paris ils en veulent aux gardiens italiens", a surenchéri le Corriere dello Sport.

- Départ probable -

Le gardien italien du PSG Gianluigi Donnarumma lors d'un entraînement dans la Rutgers University de Piscataway dans le New Jersey le 11 juillet 2025 avant la finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea aux Etats-Unis ( AFP / JUAN MABROMATA )

Toute cohabitation avec le gardien nordiste semble désormais enterrée, d'autant que le directeur sportif Luis Campos aurait assuré à Lucas Chevalier le poste de titulaire.

Une relégation au rang de doublure inacceptable pour Donnarumma et à laquelle il a réagi avec ironie samedi, en postant sur Instagram une photo au côté de sa compagne devant une assiette où il était inscrit "numéro 1".

Pour garder son statut de titulaire à un an de la Coupe du monde, l'Italien devrait tenter de quitter le club de la capitale dans les prochaines semaines.

La Premier League anglaise semble l'option la plus plausible pour lui, où les deux Manchester, en quête de gardien, et Chelsea, récent vainqueur de la Coupe du monde des clubs, ont été évoqués dans la presse sportive comme de potentielles destinations pour Donnarumma.

D'ici à un éventuel départ, le portier italien pourrait intégrer le groupe de lofteurs (joueurs mis à l'écart) du PSG, où figurent notamment Randal Kolo Muani et Renato Sanchez. Loin de la gloire de Munich le 31 mai dernier.

Sport
