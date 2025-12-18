 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fontenay : coucou, c’est Renou
information fournie par So Foot 18/12/2025 à 18:50

Fontenay : coucou, c’est Renou

Fontenay : coucou, c’est Renou

Tombeur de Châteauroux au tour précédent, le Vendée Fontenay Football s’apprête à défier le Paris Saint-Germain samedi soir, au stade de la Beaujoire de Nantes. Mais derrière l’histoire du club de National 3 se cachent des destins croisés : ceux de deux frangins, Enzo et Noah Renou, qui, 24 ans après leur père Willy, ont permis à leur équipe de se hisser jusqu’aux 32es de finale de la Coupe de France.

29 novembre 2025, stade Emmanuel-Murzeau de Fontenay-le-Comte. 85 e minute. Entré une quinzaine de minutes plus tôt, Enzo Renou crucifie Moussa Ba, le portier castelroussin, et parachève un festival offensif. Pensionnaire de National 3, le Vendée Fontenay Football vient de passer quatre buts à Châteauroux (National 1), pourtant grandissime favori de la rencontre. Les secondes s’égrènent, l’arbitre siffle la fin du match. La Vendée exulte. Douze ans après, Fontenay-le-Comte retrouve les joies d’une qualification pour les 32 es de finale de la Coupe de France. Et s’offre le luxe d’accueillir le PSG à la Beaujoire de Nantes, samedi soir en prime time. « Nous serons le premier club amateur à affronter Paris depuis son titre de champion d’Europe. C’est exceptionnel » , sourit Enzo Renou, qui rêve à 24 ans d’évoluer dans un stade « avec 35 000 personnes » , aux côtés de son frère cadet Noah, gardien de but du VFF.

Les sensations sont décuplées quand vous avez deux de vos gamins sur le terrain.…

Tous propos recueillis par CG.



Photos : Happyzoom/Vendée Fontenay Football

Par Clément Gousseau pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un golazo mais pas de top 8 pour Crystal Palace
    Un golazo mais pas de top 8 pour Crystal Palace
    information fournie par So Foot 18.12.2025 23:18 

    À l’est, y a du nouveau ! La Pologne a brillé ce jeudi lors de l’ultime journée du premier tour de la Ligue Conférence. Vainqueur de l’Omonia à Nicosie (0-1), le Raków Częstochowa prend une très belle deuxième place au classement, seulement devancé par Strasbourg. ... Lire la suite

  • Strasbourg valide sa première place
    Strasbourg valide sa première place
    information fournie par So Foot 18.12.2025 22:59 

    Strasbourg 3-1 Breidablik Buts : Nanasi (11 e ), Godo (80 e ), Enciso (90 e +4) // Gunnlaugsson (37 e ) Du travail bien fait.… QB pour SOFOOT.com

  • Naples en finale de la Supercoupe
    Naples en finale de la Supercoupe
    information fournie par So Foot 18.12.2025 22:04 

    Naples 2-0 Milan Buts : Neres (39 e ), Højlund (63 e ) Quoi de mieux qu’un trophée pour finir l’année en beauté ?… QB pour SOFOOT.com

  • Un Ibrahimović de plus au Milan
    Un Ibrahimović de plus au Milan
    information fournie par So Foot 18.12.2025 21:28 

    Merci papa. Trois petits jeunes viennent de signer leur premier contrat pro avec le Milan AC : Luca Nolli, Andrea Cullotta et un certain Vincent Ibrahimović. Ce nom vous dit quelque chose ? Oui, il s’agit bien du fils de Zlatan, la légende du club rossonero , conseiller ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank