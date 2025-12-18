Fontenay : coucou, c’est Renou

Tombeur de Châteauroux au tour précédent, le Vendée Fontenay Football s’apprête à défier le Paris Saint-Germain samedi soir, au stade de la Beaujoire de Nantes. Mais derrière l’histoire du club de National 3 se cachent des destins croisés : ceux de deux frangins, Enzo et Noah Renou, qui, 24 ans après leur père Willy, ont permis à leur équipe de se hisser jusqu’aux 32es de finale de la Coupe de France.

29 novembre 2025, stade Emmanuel-Murzeau de Fontenay-le-Comte. 85 e minute. Entré une quinzaine de minutes plus tôt, Enzo Renou crucifie Moussa Ba, le portier castelroussin, et parachève un festival offensif. Pensionnaire de National 3, le Vendée Fontenay Football vient de passer quatre buts à Châteauroux (National 1), pourtant grandissime favori de la rencontre. Les secondes s’égrènent, l’arbitre siffle la fin du match. La Vendée exulte. Douze ans après, Fontenay-le-Comte retrouve les joies d’une qualification pour les 32 es de finale de la Coupe de France. Et s’offre le luxe d’accueillir le PSG à la Beaujoire de Nantes, samedi soir en prime time. « Nous serons le premier club amateur à affronter Paris depuis son titre de champion d’Europe. C’est exceptionnel » , sourit Enzo Renou, qui rêve à 24 ans d’évoluer dans un stade « avec 35 000 personnes » , aux côtés de son frère cadet Noah, gardien de but du VFF.

