Fonds, trackers : pourquoi l'échelle rendement / risque SRRI est perfectible

L'échelle des risques va de 1 à 7. (© Shutterstock)

Le niveau de risque et le rendement attendu sont deux critères cruciaux pour le choix d’un fonds d'investissement. Découvrez pourquoi et comment vous servir de l’échelle dite SRRI et quelles sont ses limites.

Quand il n’y a plus de placement qui rapporte, il faut se résoudre à prendre des risques. Mais comment les évaluer ?

L’une des indicateurs majeurs est l’échelle de rendement risque dite «SRRI» (synthetic risk and reward indicator) qui figure sur les brochures commerciales et les documents d’informations clés des fonds de gestion collective (DIC, DICI ou KIID).

Cette échelle est graduée de 1 à 7 ; 1 pour les fonds les plus prudents tels les fonds monétaires, 7 pour les fonds les plus risqués, tels les fonds d’actions des marchés émergents. Les fonds diversifiés en actions et produits de taux ont des notes intermédiaires liées à la proportion des actifs risqués, les obligations étant considérées comme moins risquées que les actions. L’échelle est plus fine car les degrés de risque des titres ne sont pas égaux entre les différents types d’obligations, ni même entre les types d’actions.

Concrètement, l’échelle SRRI classe les fonds selon leur volatilité, calculée à partir des évolutions hebdomadaires sur cinq ans. On relève les écarts type annualisés du fonds sur deux-cent-soixante semaines, et on calcule la moyenne arithmétique de ces rendements. (La formule à base d’écart type évince les signes négatifs pour accorder autant d’importance aux variations négatives et positives).

Précision : si le fonds n’a pas cinq