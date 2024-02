"Fondamentalement" trahie : Sandrine Rousseau s'excuse de sa proximité avec Gérard Miller, accusé de viols

Le combat contre le sexisme "est un combat dans lequel on ne peut compter sur aucun homme", a-t-elle tranché.

Sandrine Rousseau à Paris, le 2 décembre 2023. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

La députée écologiste Sandrine Rousseau, connue pour son combat féministe, s'est excusée mercredi 14 février auprès des femmes pour sa proximité avec Gérard Miller, accusé par plusieurs femmes de viols et d'agressions sexuelles, qu'il dément.

Le célèbre psychanalyste et chroniqueur, engagé à gauche auprès de La France insoumise (LFI), a aussi soutenu politiquement la députée écologiste , notamment lors de la campagne des primaires pour l'élection présidentielle en 2021.

Interrogée par Elle , qui a révélé les accusations, pour savoir si elle se sentait trahie, Sandrine Rousseau répond : "Absolument, totalement, fondamentalement". Elle explique avoir "l'habitude de ces hommes qui viennent s'acheter une crédibilité féministe en s'affichant avec moi".

Après voir lu les articles de Elle sur l'affaire, elle raconte s'être demandé : "'Que vont penser les femmes d'avoir vu Gérard Miller s'afficher avec moi ?'. Je leur présente mes excuses, même si je ne savais rien" .

"On n'est pas fiers d'avoir ça chez nous"

La députée, qui était surtout amie avec la fille de Gérard Miller, Coralie, avait uniquement réagi jusqu'à présent par un tweet de soutien aux victimes, une semaine après les premières révélations sur l'affaire. Elle explique avoir eu besoin de temps pour "pouvoir poser une parole qui a du poids. (...) C'est un temps pour pouvoir encaisser le choc et poser les mots qui permettent de faire avancer".

Elle note aussi "une sidération" de la part d'élus de la Nupes , qui ont peu réagi sur l'affaire. "C'est plus difficile quand cela arrive au sein de votre famille politique" et "c'est un silence un peu honteux aussi. On n'est pas fiers d'avoir ça chez nous".

Sandrine Rousseau remarque que "sur cette question des violences faites aux femmes et du sexisme", elle n'a "pas grand monde sur qui compter".

"Je suis très seule", dit-elle. "C'est comme une espèce de peau de chagrin. Il y a de moins en moins de personnes sur lesquelles s'appuyer. C'est comme une île qui serait gagnée par les eaux". Alors que Gérard Miller a beaucoup mis en avant ses positions progressistes notamment à propos de Metoo et des violences faites aux femmes, elle dit avoir "envie d'hurler" et "de lui dire : 'Vous ne vous rendez pas compte du mal que vous faites, c'est odieux !'".

"Si même les alliés s'avèrent être des agresseurs ou des violeurs potentiels, sur qui s'appuyer ?", demande-t-elle jugeant que "c'est un combat dans lequel on ne peut compter sur aucun homme".