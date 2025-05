"Flotte fantôme" de Poutine : l'UE sanctionne près de 200 nouveaux navires pour contrer les exportations de pétrole russe

Cette flotte "fantôme", constituée de navires souvent vétustes et non immatriculés, opère essentiellement en mer Baltique.

(illustration) ( AFP / ANGELOS TZORTZINIS )

Les ambassadeurs des 27 ont approuvé mercredi 14 mai un 17e "paquet" de sanctions contre la Russie, qui cible de nouveaux pétroliers "fantômes" utilisés pour contourner les sanctions déjà existantes, destinées à limiter les exportations de pétrole russe, ont indiqué des sources diplomatiques.

Ces nouvelles sanctions sont indépendantes de celles "massives" envisagées dans le cas où Moscou refuserait de négocier et d'accepter un cessez-de-feu de 30 jours déjà accepté par Kiev et réclamé par ses alliés occidentaux.

Ce nouvel ensemble, en discussions depuis plusieurs semaines, cible près de 200 nouveaux navires fantômes utilisés par la Russie et une trentaine d'entités accusées d'avoir aidé Moscou à contourner les sanctions déjà mises en œuvre. Au total, ce sont près de 345 navires qui sont désormais dans le collimateur de l'Union européenne, selon ces diplomates.

La flotte se garnit en continu depuis l'invasion de l'Ukraine

Ces navires, vétustes et hors des clous de la règlementation internationale, opèrent sans assurances occidentales avec des équipages manquant d'expérience. Leur nombre a explosé depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022, après que l'UE et les sanctions occidentales ont ciblé les exportations de pétrole et de produits pétroliers russes afin de tarir les revenus de la Russie. Un rapport de l'institut Brookings rapporte par ailleurs que la Russie accroit sa "flotte fantome" au sein même de pays européens, notamment auprès d'armateurs grecs. Selon la même source, la Russie a ajouté en moyenne sept nouveaux navires par mois à sa flotte de l'ombre au cours de trois dernières années, depuis l'invasion à grande échelle en Ukraine, en février 2022.

Selon un rapport de l'École d'économie de Kiev, quelque 430 navires ont été identifiés comme constituant cette "flotte fantôme" à l'échelle mondiale. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé mardi ses partenaires occidentaux à appliquer les sanctions "les plus fortes" contre Moscou, si son homologue russe Vladimir Poutine refusait de le rencontrer en Turquie dans le cadre de pourparlers de paix. Le chancelier allemand Friedrich Merz a réaffirmé mardi que la Russie serait visée par des sanctions supplémentaires, en l'absence de "réel progrès cette semaine" dans la recherche d'un cessez-le-feu en Ukraine.