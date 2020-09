Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Florence Parly salue le souhait de la Grèce d'acquérir des Rafale Reuters • 13/09/2020 à 11:17









FLORENCE PARLY SALUE LE SOUHAIT DE LA GRÈCE D'ACQUÉRIR DES RAFALE PARIS (Reuters) - La ministre française des Armées s'est félicitée samedi du souhait de la Grèce d'acquérir 18 rafale. "Pour la première fois un pays européen souhaite se doter d'avions de combat Rafale. Cette annonce constitue un succès pour l'industrie aéronautique française, en particulier Dassault Aviation ainsi que les autres acteurs industriels français, et notamment les nombreuses PME concernées par la construction du Rafale", écrit Florence Parly dans un communiqué. (Tangi Salaün et Jean-Philippe Lefief)

