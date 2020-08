Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Florence Parly en visite en Irak dans le cadre de "la lutte contre le terrorisme" Reuters • 27/08/2020 à 09:05









FLORENCE PARLY EN VISITE EN IRAK DANS LE CADRE DE "LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME" PARIS (Reuters) - La ministre des Armées, Florence Parly, a entamé jeudi une visite de deux jours en Irak "pour réaffirmer l'engagement de la France dans la lutte contre le terrorisme et (son) soutien à la souveraineté irakienne", annonce son ministère dans un communiqué. "La ministre des Armées insiste sur le fait que Daech demeure un défi sérieux que nous devons continuer d'affronter. Les frappes aériennes françaises contre des poches isolées de Daech ont augmenté ces derniers mois", poursuit-il. "Alors que la région, comme le reste du monde, est en proie à la pandémie, la lutte contre le terrorisme conserve son caractère d'urgence. Daech, bien que défait militairement, a tout sauf disparu. Il tire parti de la situation et se réorganise dans la clandestinité", ajoute le ministère. (Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

