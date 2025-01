Flick vole au secours de Szczęsny après son naufrage contre Benfica

Merci pour le divertissement.

Le choc complètement dingue entre Benfica et le Barça doit beaucoup à la prestation manquée de Wojciech Szczęsny , qui a notamment offert son deuxième but à Vangélis Pavlídis après une sortie kamikaze, percutant Alejandro Balde au passage. « Avant le match, nous avons parlé à Szczesny, il a fait beaucoup d’erreurs, mais tous les joueurs ont fait des erreurs en première période. À la fin il a fait un grand arrêt et nous a sauvés. Quel joueur ne commet pas d’erreurs ? Nous gagnons et nous perdons ensemble » , l’a défendu Hansi Flick après la victoire sur le fil des Blaugrana .…

TB pour SOFOOT.com