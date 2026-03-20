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Flavien Tait : « Rennes, c’était le summum du football »
information fournie par So Foot 20/03/2026 à 22:37

Flavien Tait : « Rennes, c’était le summum du football »

Flavien Tait : « Rennes, c’était le summum du football »

Ce week-end, il fait partie de la centaine d’anciens joueurs invités à Rennes et au Roazhon Park pour fêter les 125 ans du Stade rennais : sans club depuis son passage express à Rodez cet automne, Flavien Tait ouvre la boîte à souvenirs de son aventure rennaise (2019-2023), avec ses bas et ses hauts, dont une saison 2021-2022 qu’il dit inoubliable. Entretien avec un homme qui pense à la retraite.

Tu feras partie de la centaine d’anciens joueurs invités par le Stade rennais ce week-end pour fêter le 125 e anniversaire à l’occasion du match contre Metz. Qu’est-ce que ça va te faire de retrouver le Roazhon Park ?

Il y a de l’excitation, c’est un plaisir de revenir dans ce stade parce que j’y ai vécu des belles soirées européennes et des belles journées de foot. Cette ambiance, ce public, cet engouement autour du club, ça nous manque. Maintenant, je serai en tribunes, donc ce sera différent. (Rires.) Quelque part, ça veut dire que j’ai marqué le club, je le prends comme ça, c’est cool. Quand je mets une petite story sur Instagram, j’ai toujours des messages pour me demander de revenir, ça fait plaisir.…

Propos recueillis par Clément Gavard pour SOFOOT.com

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