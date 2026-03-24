Flambée des carburants : le gouvernement va aider les "grands rouleurs", mais ne veut pas creuser le déficit, annonce Sébastien Lecornu

Astreint à la discipline budgétaire, l'exécutif n'envisage pas à ce stade une baisse générale des taxes sur les carburants.

Sébastien Lecornu à Paris, le 24 mars 2026. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Face à la flambée des prix des carburants provoquée par la guerre au Moyen-Orient, le gouvernement français envisage d'aider les "grands rouleurs", a affirmé mardi 24 mars Sébastien Lecornu, qui a prévenu que ces mesures ne devaient pas aggraver le déficit.

Pour l es "grands rouleurs, pour celles et ceux qui travaillent , (...) les ministres ont reçu mandat de préparer un certain nombre de propositions", a affirmé, sans plus de détails, le Premier ministre lors de la séance des questions au gouvernement. Huit d'entre elles ont porté sur les carburants.

Il répondait au président du groupe indépendant Liot Christophe Naegelen, qui lui demandait des "mesures concrètes" pour "les personnes dont l'activité et dont la vie dépendent" des prix à la pompe.

"Derrière un chèque", bien souvent "un impôt"

Mais le chef du gouvernement a prévenu que des décisions passées avaient été "très coûteuses pour les finances publiques" et que "derrière un chèque, très vite se cache en général un impôt ou une répercussion très grave pour les déficits".

Astreint à la discipline budgétaire, l'exécutif n'envisage pas à ce stade de baisser les taxes sur les carburants , s'attelant à pallier les difficultés de trésorerie des secteurs touchés.

Il a rappelé les mesures prises, comme le fait de "jouer avec les stocks stratégiques" d'hydrocarbures pour faire baisser les prix, son appel lundi à augmenter les capacités de raffinage, même si la marge de manœuvre des raffineurs est très limitée, et le "suivi des marges" des distributeurs, ainsi que les aides aux filières "les plus exposées", citant la chimie.

Sébastien Lecornu a fustigé l'idée avancée par certains députés que l'État serait "un profiteur de crise", qui "relève de la plus grande des aberrations", alors que "les grands profiteurs de cette crise sont précisément les pays producteurs de pétrole, de gaz, (...) potentiellement la Russie, l'Algérie, les États-Unis" ou la Norvège.