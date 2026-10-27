Flambée des carburants : le gouvernement ouvre le guichet pour demander l'aide aux grands rouleurs dont le plafond des conditions a été relevé

Pour les 1,6 million de Français ayant déjà bénéficié de cette aide de 100 euros pour la période d'avril à septembre, nulle démarche à faire.

( AFP / ERIC CABANIS )

Le guichet pour demander l'aide de 100 euros accordée aux travailleurs grands rouleurs affectés par la flambée des prix du carburant pour la période d'octobre à décembre a été ouvert mardi 27 octobre. Le revenu fiscal de référence à ne pas dépenser pour pouvoir en bénéficier a été relevé.

Selon un arrêté publié mardi au Journal officiel, les nouveaux bénéficiaires peuvent désormais déposer leur demande sur le site impots.gouv.fr via un formulaire permettant de vérifier qu'ils remplissent les conditions requises, et ce jusqu'au 31 décembre.

Pour les 1,6 million de Français ayant déjà bénéficié de cette aide de 100 euros pour la période d'avril à septembre, nulle démarche à faire: le versement automatique a été effectué le 16 octobre, selon le site de l'administration fiscale.

Mais les nouveaux bénéficiaires (dont le revenu fiscal de référence par part en 2024 ne doit désormais pas dépasser 22.770 euros, contre 16.880 euros pour la précédente vague) doivent déposer leur demande en ligne.

40 centimes par litre pendant trois mois

D'après le gouvernement, cette aide de 100 euros, qui équivaut à 40 centimes par litre pour la consommation moyenne de trois mois, devrait être versée une dizaine de jours après la demande.

Lors de l'annonce de cette nouvelle vague de subventions, en septembre, le gouvernement avait précisé que le nombre de bénéficiaires passerait de 3 à 5,5 millions , moyennant un relèvement du plafond des conditions de ressources.

Objectif : contribuer à amortir l'impact de la hausse des prix des carburants pour les personnes qui utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles, soit parce qu'elles habitent à plus de 15 kilomètres de leur travail, soit parce qu'elles parcourent pour leur travail plus de 8.000 kilomètres par an avec leur véhicule personnel.

Réservée aux personnes domiciliées fiscalement en France et versée une seule fois par période pour un même véhicule, elle concerne les véhicules à moteur thermique ou hybride non rechargeable à deux, trois ou quatre roues.