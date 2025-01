Financement des retraites : Bayrou dénonce le "problème moral" d'une dette "injuste et insupportable" à la "charge de nos enfants"

Le Premier ministre a notamment pointé la part des retraites dans l'explosion de la dette publique accumulée au cours de la dernière décennie, supérieure à 1000 milliards d'euros.

Francois Bayrou, le 14 janvier 2025, à l'Assemblée nationale ( AFP / THOMAS SAMSON )

"La dette est injuste et insupportable si elle met à la charge de nos enfants nos dépenses courantes de notre vie d'aujourd'hui". A l'occasion de son discours de politique générale mardi 14 janvier, François Bayrou a insisté sur la nécessité d'une refonte du système des retraites, dont la charge est "trop lourde pour être supportée" par les générations futures.

A la tribune de l'Assemblée nationale, le chef du gouvernement a mis en exergue ce qu'il décrit comme une "évidence" passée sous silence. "Jamais nous n'avons fait l'effort de partager avec les Français cette évidence : la dette contractée concerne nos propres enfants. La charge que nous leur laissons sera trop lourde pour être supportée" a t-il lancé, justifiant sa sortie en chiffres.

"Je ne dis pas que la dette en soi soit toujours immorale"

"Sur les plus de 1000 milliards de dette supplémentaire accumulée par notre pays ces dix dernières années, les retraites représentent 50% de ce total !" , a t-il affirmé, rappelant des chiffres produits par le Haut-Commissariat au Plan. Du déséquilibre du système découle "40 à 45 milliards" d'euros par an à fournir par l'Etat. "Or, ces 40 à 45 milliards annuels, nous n'en avons pas le premier centime. Chaque année, cette somme, notre pays l'emprunte", a t-il rappelé avant de pointer ce qu'il juge comme une affaire morale.

"Je ne dis pas que la dette en soi soit toujours immorale. Il est légitime que nous partagions la charge. S'endetter pour construire une université ou un hôpital, c'est légitime. La dette est injuste et insupportable si elle met à la charge de nos enfants nos dépenses courantes de notre vie d'aujourd'hui. Loin d'être seulement un problème financier et social, c'est d'abord un problème moral" , a t-il ainsi résumé. "La réforme des retraites est vitale pour notre pays et pour notre modèle social", a t-il encore ajouté.

Selon les derniers chiffres de l'Insee communiqués le 20 décembre dernier, la dette publique de la France avait encore gonflé au troisième trimestre 2024, s'établissant à 113,7% du produit intérieur brut (PIB) fin septembre contre 112,2% fin juin. De juillet à septembre, la dette a augmenté de 71,7 milliards d'euros, pour atteindre 3.303 milliards d'euros . Dans une tribune publiée en septembre dans les colonnes du Figaro , l'économiste Jean-Pierre Robin avait lui affirmé que "les retraites sont responsables pour moitié de l’envolée de la dette publique depuis 2017". Selon cette source, la moitié des près de 900 milliards d'euros de dette accumulés par la France depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, pouvait être attribuée aux retraites, soit 438 milliards d'euros sur 839 milliards.