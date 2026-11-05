 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Finance: les actifs gérés par Eurazeo ont grimpé de 8 % sur un an
information fournie par Boursorama avec AFP 05/11/2026 à 08:13

Ajouter Boursorama à vos sources

( AFP / ERIC PIERMONT )

( AFP / ERIC PIERMONT )

La société d'investissement Eurazeo a annoncé jeudi une hausse de ses actifs sous gestion de 8 % sur un an à fin septembre, à 40,4 milliards d'euros, portée par l'international, et dans un marché "atone".

Le montant des commissions a atteint 338 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année 2026, soit une hausse de 8 % par rapport à la même période l'an passé.

"Notre plateforme européenne de gestion d'actifs confirme sa dynamique : la collecte reste soutenue et s'internationalise toujours davantage", a commenté Christophe Bavière, président du directoire, cité dans le communiqué.

Eurazeo, qui ne dévoile pas son résultat net lors de ses publications trimestrielles, n'est pas parvenue à atteindre la rentabilité au premier semestre, mais a fortement réduit ses pertes par rapport à l'année précédente, à 6 millions d'euros contre 311 millions.

La société accuse depuis deux ans des pertes nettes régulières, en raison notamment de plusieurs dépréciations d'actifs.

Christophe Bavière a été nommé en octobre président unique du directoire d'Eurazeo, dont il était auparavant coprésident avec William Kadouch-Chassaing. Ce changement a mis fin à un modèle de direction à deux têtes rare dans le capitalisme français.

Eurazeo gère des sommes qui lui sont confiées par ses clients investisseurs institutionnels (assureurs, banquiers, fonds de pension...), particuliers fortunés mais aussi issues de son propre bilan.

Ce montant est investi au capital d'entreprises qu'Eurazeo revend avec une plus-value quelques années plus tard, ou fait l'objet de lignes de crédit.

Fusions / Acquisitions
Résultats d'entreprise

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / KAZUHIRO NOGI )
    Sony relève de nouveau ses prévisions annuelles, aidé par Spider-Man
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.11.2026 08:36 

    Le groupe japonais Sony a encore relevé jeudi ses prévisions pour l'exercice décalé 2026-2027 grâce à ses divisions jeu vidéo et cinéma, après une envolée de son profit net au deuxième trimestre --notamment dopée par la sortie du film Spider-Man et avant la sortie ... Lire la suite

  • COMPAGNIE DE L'ODET : Les signaux haussiers sont intacts
    COMPAGNIE DE L'ODET : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 05.11.2026 08:32 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Rejeté par le Sénat, le projet de loi constitutionnelle sur le statut de la Corse semble dans l'impasse ( AFP / Ludovic MARIN )
    Après le rejet du Sénat, quel avenir pour le projet d'autonomie corse?
    information fournie par AFP 05.11.2026 08:26 

    Rejeté par le Sénat, le projet de loi constitutionnelle sur le statut de la Corse semble dans l'impasse : le camp autonomiste refuse actuellement toute concession pour faire aboutir cette réforme vers plus de souveraineté qui mobilise peu la population de l'île. ... Lire la suite

  • CARMILA : Le mouvement reste haussier
    CARMILA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 05.11.2026 08:24 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank