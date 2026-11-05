Finance: les actifs gérés par Eurazeo ont grimpé de 8 % sur un an

( AFP / ERIC PIERMONT )

La société d'investissement Eurazeo a annoncé jeudi une hausse de ses actifs sous gestion de 8 % sur un an à fin septembre, à 40,4 milliards d'euros, portée par l'international, et dans un marché "atone".

Le montant des commissions a atteint 338 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année 2026, soit une hausse de 8 % par rapport à la même période l'an passé.

"Notre plateforme européenne de gestion d'actifs confirme sa dynamique : la collecte reste soutenue et s'internationalise toujours davantage", a commenté Christophe Bavière, président du directoire, cité dans le communiqué.

Eurazeo, qui ne dévoile pas son résultat net lors de ses publications trimestrielles, n'est pas parvenue à atteindre la rentabilité au premier semestre, mais a fortement réduit ses pertes par rapport à l'année précédente, à 6 millions d'euros contre 311 millions.

La société accuse depuis deux ans des pertes nettes régulières, en raison notamment de plusieurs dépréciations d'actifs.

Christophe Bavière a été nommé en octobre président unique du directoire d'Eurazeo, dont il était auparavant coprésident avec William Kadouch-Chassaing. Ce changement a mis fin à un modèle de direction à deux têtes rare dans le capitalisme français.

Eurazeo gère des sommes qui lui sont confiées par ses clients investisseurs institutionnels (assureurs, banquiers, fonds de pension...), particuliers fortunés mais aussi issues de son propre bilan.

Ce montant est investi au capital d'entreprises qu'Eurazeo revend avec une plus-value quelques années plus tard, ou fait l'objet de lignes de crédit.