Finance durable : le nombre de lancements de fonds a chuté dans le monde au cours du premier semestre 2024

En Europe, principal marché pour la finance durable avec 84% des encours, le deuxième trimestre 2024 a été le plus bas "des dernières années" sur le lancement de nouveaux fonds durables, avec 52 nouveaux produits.

Une baisse drastique, notamment en Europe. Le nombre de nouveaux fonds durables lancés a fortement diminué au cours du premier semestre 2024 , selon un rapport du spécialiste des données financières Morningstar publié ce lundi 22 juillet.

Au cours des six premiers mois de l'année, environ 170 fonds durables ont été créés, presque deux fois moins qu'au cours de la même période en 2023 (325), selon le rapport. Le nombre de fonds créés dans le monde au deuxième trimestre a même touché son "niveau le plus bas" : seulement 77. Cette tendance reflète "une normalisation" après "trois années de forte croissance" dans le développement de produits financiers durables, explique Morningstar.

Blackrock, gestionnaire d'actifs ayant le plus d'encours durables sous gestion

Morningstar applique sa propre définition de fonds durables, différente des régulateurs, qui comprend les fonds qui "par le biais d'un prospectus ou d'autres documents réglementaires, prétendent se concentrer sur la durabilité, l'impact ou les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance" avec "suffisamment de détails pour ne pas en douter". Au total 3.100 milliards de dollars d'encours sous gestion correspondent à cette définition à la fin du deuxième trimestre, un montant stable par rapport au premier trimestre. La tendance touche même l'Europe, principal marché pour la finance durable avec 84% des encours, où le deuxième trimestre 2024 a été le plus bas "des dernières années" sur le lancement de nouveaux fonds durables, avec 52 nouveaux produits.

Mais cette tendance touche aussi le lancement des fonds conventionnels, qui ont reculé de 15% sur un an dans la même période, signe que le ralentissement peut aussi être attribué "au sentiment du marché", moins favorable, selon le fournisseur de données.

Blackrock demeure le gestionnaire d'actifs ayant le plus d'encours durables sous gestion (près de 375 milliards de dollars), loin devant les européens UBS et Amundi. De plus, de "nombreux responsables de fonds attendent la finalisation et la mise en œuvre de la réglementation européenne" explique aussi le rapport. Outre les lois, les trois régulateurs européens de la finance ont demandé mi-juin à la prochaine Commission européenne la mise en place d'une classification pour les fonds durables pour davantage de clarté envers les épargnants. Vingt-quatre fonds européens ont ainsi changé de nom pour enlever toute référence au développement durable.