Fin de vie : la convention citoyenne demande le développement des soins palliatifs

Il faut améliorer le « cadre actuel d'accompagnement de la fin de vie » en développant, notamment, les soins palliatifs, et cela indépendamment de l'éventuelle légalisation d'une « aide active à mourir », a plaidé dimanche la Convention citoyenne chargée par le gouvernement de plancher sur ces questions. Réunis à Paris au Conseil économique, social et environnemental (Cese) pour leur septième week-end de travail – qui en comptera neuf au total –, les 184 participants à ce dispositif de démocratie participative ont massivement approuvé 67 propositions en ce sens, a précisé la convention citoyenne dans un communiqué.

Au total, « 97 % des votants ont estimé que le cadre actuel doit être amélioré, quelle que soit leur opinion sur l'aide active à mourir », a-t-on ajouté de même source. Entre autres propositions, les citoyens participants suggèrent d'inscrire dans la loi un « droit opposable à l'accompagnement à la fin de vie et aux soins palliatifs » et de débloquer pour cela les budgets nécessaires sur le principe du « quoi qu'il en coûte ». Il faudrait également financer des recherches pour mieux soulager la douleur, et développer l'accompagnement des mourants par des psychologues, proposent-ils.

Des conclusions attendues début avril

Lors d'une précédente session de travail, le 19 février, la convention citoyenne s'était prononcée majoritairement en faveur d'une évolution de la loi pour instaurer

