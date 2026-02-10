Fin de saison pour Jack Grealish, opéré du pied gauche
Clap de fin. Jack Grealish ne retrouvera pas les terrains cette saison . Comme le relaie L’Équipe , l’international anglais a été opéré du pied gauche pour une fracture de fatigue qui s’est révélée le 18 janvier face à Aston Villa (0-1). L’ailier prêté par Manchester City avait pour objectif d’intégrer l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde en Amérique l’été prochain. Forfait jusqu’à la fin de la saison , il voit son ambition compromise.
En difficulté avec les Citizens , Jack Grealish est arrivé l’été dernier à Everton pour un prêt avec une option d’achat s’approchant des 60 millions d’euros. Chez les Toffees , le droitier de 30 ans a inscrit 2 buts et délivré 6 passes décisives en 22 apparitions toutes compétitions confondues. Pour un joueur qui retrouvait un peu de confiance, une telle blessure est un véritable coup dur.…
