Fin de saison pour Jack Grealish, opéré du pied gauche
information fournie par So Foot 10/02/2026 à 09:46

Clap de fin. Jack Grealish ne retrouvera pas les terrains cette saison . Comme le relaie L’Équipe , l’international anglais a été opéré du pied gauche pour une fracture de fatigue qui s’est révélée le 18 janvier face à Aston Villa (0-1). L’ailier prêté par Manchester City avait pour objectif d’intégrer l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde en Amérique l’été prochain. Forfait jusqu’à la fin de la saison , il voit son ambition compromise.

En difficulté avec les Citizens , Jack Grealish est arrivé l’été dernier à Everton pour un prêt avec une option d’achat s’approchant des 60 millions d’euros. Chez les Toffees , le droitier de 30 ans a inscrit 2 buts et délivré 6 passes décisives en 22 apparitions toutes compétitions confondues. Pour un joueur qui retrouvait un peu de confiance, une telle blessure est un véritable coup dur.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
