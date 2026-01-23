 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fin de la réunion entre Poutine et des émissaires américains, dit le Kremlin
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 01:17

Les discussions entre le président russe Vladimir Poutine et trois émissaires américains sur le plan de paix entre la Russie et l'Ukraine chapeauté par l'administration du président américain Donald Trump se sont conclues aux premières heures de vendredi, a fait savoir le Kremlin.

L'émissaire spécial Steve Witkoff, Jared Kushner - gendre de Donald Trump - et Josh Gruenbaum, nouvellement nommé au poste de conseiller du président américain pour son "Conseil de la Paix", avaient été accueillis à Moscou peu avant minuit jeudi (21h00 GMT) par Vladimir Poutine, avait dit le Kremlin.

Le président russe était entouré de son conseiller en politique étrangère Iouri Ouchakov et son émissaire spécial Kirill Dmitriev, avait-il été précisé.

La rencontre entre le dirigeant russe et les représentants américains, qui intervenait alors que Donald Trump a estimé mercredi qu'un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine était "raisonnablement proche", a duré un peu plus de trois heures et demie.

(Maxim Rodionov, Filipp Lebedev et Dmitry Antonov; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
Environnement
Vladimir Poutine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank