Fin de la réunion entre Poutine et des émissaires américains, dit le Kremlin

Les discussions entre le président russe Vladimir Poutine et trois émissaires américains sur le plan de paix entre la Russie et l'Ukraine chapeauté par l'administration du président américain Donald Trump se sont conclues aux premières heures de vendredi, a fait savoir le Kremlin.

L'émissaire spécial Steve Witkoff, Jared Kushner - gendre de Donald Trump - et Josh Gruenbaum, nouvellement nommé au poste de conseiller du président américain pour son "Conseil de la Paix", avaient été accueillis à Moscou peu avant minuit jeudi (21h00 GMT) par Vladimir Poutine, avait dit le Kremlin.

Le président russe était entouré de son conseiller en politique étrangère Iouri Ouchakov et son émissaire spécial Kirill Dmitriev, avait-il été précisé.

La rencontre entre le dirigeant russe et les représentants américains, qui intervenait alors que Donald Trump a estimé mercredi qu'un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine était "raisonnablement proche", a duré un peu plus de trois heures et demie.

