Fin de la remise à la pompe : "Il n'y a pas de dispositif qui a été décidé pour une prolongation après le 31 décembre", explique Clément Beaune

Le ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune à Metz le 27 août 2022. ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

"Il n'y a pas de dispositif qui a été décidé pour une prolongation de la remise à la pompe après le 31 décembre, donc le dispositif qui est en cours s'arrête en effet le 31 décembre", a confirmé le ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune sur France Info ce vendredi 23 septembre.

Pour pallier à la hausse des prix à la pompe, la remise carburant a été prolongée à -30 centimes le litre en septembre-octobre, puis -10 en novembre-décembre. Est-ce la fin de la remise à la pompe pour le 31 décembre ? "Les choses seront précisées lundi", jour où le gouvernement présentera le projet de budget 2023, a expliqué Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, sur France Info ce vendredi 23 septembre.

"Le ministre de l'Economie a annoncé cette semaine que l'effort qu'on fait va jusqu'au 31 décembre et qu'après ce serait autre chose, il n'y aurait plus le même dispositif. Le ministre de l'Economie a dit aussi qu'on s'adapterait en fonction de l'évolution des prix de l'énergie, des carburants", a-t-il rappelé, précisant qu'"il n'y a pas de dispositif qui a été décidé pour une prolongation après le 31 décembre donc le dispositif qui est en cours s'arrête en effet le 31 décembre. L'idée, c'est de voir ensuite ce qu'il se passe."

"On s'adaptera"

Les prix de l'énergie fossile "augmenteront indépendamment de la situation internationale, dans un monde où on va sortir progressivement des énergies fossiles. Il ne faut pas cacher cette réalité économique et écologique", a estimé le ministre.

Puis de tenter de rassurer les automobilistes : "Quand il y a un très gros pic sur les carburants, comme cet été, il est normal que l'on aide les automobilistes. On garde cette ligne. (...) Il n'y aura plus de dispositif de soutien et, si les choses étaient nécessaires, on s'adaptera. La protection s'adapte aux circonstances et aux prix."