"Fier d'être Canadien": avec Artémis 2, le Canada entre dans l'arène des pionniers de l'espace

L'astronaute canadien Joshua Kutryk au Centre spatial Kennedy, à Cap Canaveral, le 30 mars 2026 en Floride ( AFP / Charlotte CAUSIT )

"C'est un événement majeur pour le Canada", s'exclame Joshua Kutryk, astronaute canadien venu assister en Floride au départ imminent de la mission Artémis 2, qui transportera trois Américains et, pour la première fois, l'un de ses compatriotes jusqu'à la Lune.

Vêtu de la traditionnelle combinaison bleu roi, l'astronaute qui se prépare à rejoindre la Station spatiale internationale (ISS) a fait la route jusqu'à Cap Canaveral pour encourager son collègue Jeremy Hansen, qui doit devenir mercredi le premier non-Américain à s'aventurer jusqu'au satellite naturel de la Terre.

Joshua Kutryk revient auprès de l'AFP sur l'importance de cette mission Artémis 2, qui doit inaugurer une nouvelle page de la conquête spatiale américaine, plus inclusive et collaborative que celle d'Apollo, qui a marqué le XXe siècle.

- Qu'est-ce que représente cette mission pour vous ?

C'est un événement majeur. Il ne s'agit pas seulement de la première mission lunaire canadienne, mais aussi de la première mission lunaire au monde dont l'équipage n'est pas exclusivement américain. Donc c'est très important pour le Canada.

Je me sens vraiment enthousiaste et très fier. Enthousiaste car Jeremy (Hansen) est un bon ami, un grand astronaute et un formidable ambassadeur du Canada. Mais aussi fier d'être Canadien, parce que j'aime dire que ce n'est pas un hasard si le Canada a été invité à participer à cette mission. C'est grâce à ce que nous avons réalisé.

- Comment le Canada s'est-il assuré cette première place?

L'astronaute canadien Joshua Kutryk au Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, le 30 mars 2026 en Floride ( AFP / Charlotte CAUSIT )

Le Canada est un partenaire des États-Unis depuis la quasi-totalité de l'histoire de l'exploration spatiale habitée. Nous avons commencé avec le programme de la navette spatiale et avions des astronautes qui volaient déjà dans les années 1980. Nous avons aussi contribué à construire la Station spatiale.

Avec Artémis, plus spécifiquement, nous avons été le premier pays à suivre les États-Unis dans ce projet de retour sur la Lune. De nombreux pays sont aujourd'hui signataires des accords Artémis, mais le Canada a été le premier à le faire. Et nous nous sommes engagés à y contribuer avec des technologies permettant la réalisation de ces missions, comme des rovers lunaires.

— Pourquoi pensez-vous qu'il faille retourner sur la Lune ?

Beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde ont de quoi laisser les gens, et moi y compris, pessimistes. Mais ceci (le programme lunaire) me rend au contraire optimiste. Cela nous montre que nous sommes toujours capables de relever ce genre de défi, d'accomplir des choses vraiment difficiles. Nous pouvons encore les faire ensemble, le Canada y travaillant avec les États-Unis dans un cadre de coopération internationale. Nous n'avons pas renoncé.

C'est vraiment incroyable, en tant qu'astronaute, de me dire que j'ai un ami qui va survoler la face cachée de la Lune. Mais ce n'est pas seulement incroyable ; c'est aussi important pour nous, pour nos sociétés, pour le Canada.

C'est important pour notre avenir car c'est ainsi que nous progressons, que nous avançons, que nous développons de nouvelles technologies et faisons des découvertes scientifiques qui tracent une meilleure voie pour notre avenir.