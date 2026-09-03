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Fibre Excellence: le gouvernement écarte l'option de la nationalisation
information fournie par Boursorama avec AFP 03/09/2026 à 10:43
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( AFP / SYLVAIN THOMAS )

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Le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, a écarté jeudi l'option d'une nationalisation, même temporaire, de l'usine de pâte à papier Fibre Excellence, basée à Saint-Gaudens (Haute Garonne), au lendemain d'un appel en ce sens de la région Occitanie.

La présidente de la région Occitanie, Carole Delga (PS), avait demandé mercredi "une nationalisation temporaire de Fibre Excellence, une prise de participation de l'Etat, pour laisser le temps à un partenariat industriel de se former", faute de solution immédiate de reprise de l'usine.

"La nationalisation, je suis pas sûr que ce soit la solution la plus pertinente", a réagi le ministre sur l'antenne de l'interview des "4 V", sur France 2, ajoutant que "temporaire, ça ne veut rien dire".

La région, qui a déjà attiré, par le biais de l'Agence régionale des investissements stratégiques (ARIS), un groupe alsacien, la Soprema, pour constituer un "projet de consortium" destiné à redémarrer l'usine de Saint-Gaudens, demande une participation de l'Etat d'un montant de 15 millions d'euros "le temps qu'un industriel puisse se substituer aux acteurs publics".

Le ministre a indiqué chercher "depuis janvier" des repreneurs : "la Région s'est mise à chercher des repreneurs cet été, mais finalement, elle a contacté les mêmes que ceux que j'avais contactés au mois de mai, avec les mêmes résultats", a-t-il ajouté, se disant prêt à se "mettre autour de la table" pour évoquer l'avenir du site.

Il répondait aux griefs formulés la veille par Carole Delga, sur l'absence, selon elle, de "mobilisation du gouvernement" dans ce dossier.

"J'ai l'expérience de ce que c'est qu'un territoire qui subit un accident industriel", a ajouté M. Martin, assurant qu'"on peut toujours rebondir", en prenant l'exemple de sa circonscription de Chalon-sur-Saône où "neuf usines sont sorties de terre", quelques années après la fermeture de l'usine Kodak, qui avait laissé "2.500 personnes sur le carreau".

Propriété du papetier indonésien Jackson Wijaya, la société Fibre Excellence, dernier producteur français de pâte à papier, a été placée en redressement judiciaire en avril. Ses deux usines, à Saint-Gaudens et Tarascon (Bouches-du-Rhône), ont été mises à l'arrêt.

Le 29 juillet, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire du site de Tarascon, qui employait 270 personnes.

Le sort de l'usine de Saint-Gaudens, comptant 270 salariés également, doit être examiné le 8 septembre par le tribunal de commerce.

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