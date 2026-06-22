Fibre Excellence: la direction retire son offre pour laisser la place au nouvel investisseur

Usine de Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, de Fibre Excellence, groupe papetier en difficulté, le 18 juin 2026. ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

La direction de Fibre Excellence a annoncé lundi retirer son offre de reprise du groupe papetier en difficulté pour laisser la place à "un nouvel investisseur", a indiqué l'actuel dirigeant Jean-François Guillot dans un communiqué.

Ce nouvel investisseur s'est révélé être le financier Matthieu Pigasse qui a jusqu'au 2 juillet pour déposer une offre de reprise du fabricant de pâte à papier au tribunal de commerce.

"Jean-François Guillot annonce le retrait de son offre qu'il portait avec la direction", indique le communiqué.

"À l'écoute des fortes attentes exprimées par l'État et par différentes parties prenantes sur l'importance d'un renouveau de la gouvernance, il a été décidé que le retrait de son offre était aujourd'hui nécessaire pour sauver le Groupe et ses emplois", poursuit le texte.

"Compte tenu des doutes émis par le ministre de l'Industrie et de diverses parties prenantes sur la la gouvernance de l'offre, et fidèle à son objectif prioritaire de préserver l'activité industrielle papetière en France, le porteur du projet préfère donc se retirer et laisser à un nouvel investisseur la possibilité de porter, selon ses souhaits, un projet industriel et financier solide", ajoute M. Guillot.

Le dirigeant franco-canadien, aux commandes depuis 2019, prévoyait dans son offre de reprise une association d'actionnaires privés et publics.

Dans un schéma de reprise, les régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont prêtes à investir à hauteur de cinq millions d'euros et trois millions d'euros respectivement, a rappelé Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, lors de l'annonce de l'intérêt .

Le dirigeant franco-canadien conditionnait son offre à un geste de l'État, notamment une revalorisation du tarif de vente de l'électricité produite par les deux usines de Saint Gaudens (Haute-Garonne, 270 salariés) et Tarascon (Bouches-du-Rhônes, 275 salariés).

D'après l'entourage du ministère de l'Industrie, ce projet de reprise ne présentait "pas le sérieux et les garanties financières nécessaires" pour éviter une liquidation judiciaire du groupe.

Fibre Excellence, qui possède les deux dernières grandes fabriques de pâte à papier de France, a été placée en redressement judiciaire fin avril après que son actionnaire Jackson Wijaya --dont la famille dirige le géant indonésien de la papeterie mondiale Asia Pulp and Paper--, a refusé d'envisager des investissements supplémentaires.

Selon les chiffres du CSE indiqués à l'AFP, l'entreprise a été déficitaire de 27 millions d'euros en 2025.

Quelque 60 millions d'euros (30 millions pour chaque unité) sont nécessaires pour faire redémarrer les usines avec des stocks de bois.

Quant au projet de diversification, qui vise notamment à fabriquer un nouveau type de pâte à papier (la pâte fluff pour les protections hygiéniques), il nécessiterait un investissement de 150 millions d'euros pour les deux sites.

Dans un schéma de reprise, les régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont prêtes à investir à hauteur de cinq millions d'euros et trois millions d'euros respectivement, avait rappelé jeudi Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, lors de l'annonce de l'intérêt de Matthieu Pigasse pour investir dans la société.