Feu de forêt dans les Pyrénées-Orientales, le tour de France en approche

(Actualisé avec incendie dans le Gard)

Un important incendie de forêt frappe depuis samedi soir les Pyrénées-Orientales, à environ 70 kilomètres du parcours qu'empruntera lundi le Tour de France pour sa troisième étape, ont annoncé dimanche les autorités françaises.

Le feu, qui a repris de la vigueur et avait parcouru 1.650 hectares en milieu d'après-midi, représente un front de 18 kilomètres, selon un communiqué de la préfecture du département, qui fait état d'un sapeur-pompier et d'un habitant "en urgence absolue".

"C'est une lisière très longue qui nécessite pour y faire face de déployer d'importants moyens terrestres et aériens", avait auparavant déclaré le préfet, Pierre Regnault de la Mothe, lors d'une conférence de presse.

L'objectif principal, a-t-il souligné, est d'éviter que le sinistre s'étende au sud du fleuve Têt et dans le massif des Aspres, une zone aride et difficile d'accès.

Environ 700 sapeurs-pompiers étaient engagés sur place, appuyés par 200 véhicules et neuf "moyens aériens" - canadairs, hélicoptères bombardiers d'eau et autres appareils-, selon le communiqué de la préfecture.

Concernant le Tour de France, dont la caravane et les coureurs arriveront dans l'Hexagone après deux premières étapes en Espagne, le préfet a déclaré qu'une décision sur le maintien ou non de la prochaine étape serait prise prochainement.

"C'est un sujet sur lequel on travaille cet après-midi. On pourra prendre une décision d'ici la fin de la journée", a-t-il dit.

"Plusieurs plans communaux de sauvegarde ont été activés afin de coordonner l'action des services communaux en appui des sapeurs-pompiers", a indiqué de son côté le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez dans un message publié dans la matinée sur le réseau social X, ajoutant que des familles isolées avaient été évacuées tout au long de la nuit.

Les Pyrénées-Orientales connaissent des températures caniculaires conjuguées à un vent de nord-ouest.

Un autre incendie a parcouru près de 350 hectares de végétation dans le Gard, a par ailleurs annoncé la préfecture du département sur X en fin d'après-midi.

En tout, sept départements du Sud de la France ont été classés en "danger feux très élevé" dimanche par Météo France sur son site internet.

(Rédigé par Gilles Guillaume et Benjamin Mallet, avec Vincent Daheron sur Tour de France)