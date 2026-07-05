Feu de forêt dans les Pyrénées-Orientales, le Tour de France contraint de s'adapter

(Actualisé avec maintien de la 3e étape du Tour de France, mais sans public)

Un important incendie de forêt frappe depuis samedi soir les Pyrénées-Orientales, à environ 70 kilomètres du parcours qu'empruntera lundi le Tour de France pour sa troisième étape, qui a été maintenue mais sans public, ont annoncé dimanche les autorités françaises.

La préfecture du département a annoncé en début de soirée que cette étape entre la commune espagnole de Granollers et Les Angles (Pyrénées-Orientales) aurait bien lieu mais en réservant le passage sur les routes françaises aux seuls coureurs et véhicules indispensables à l'organisation. Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, a précisé que la caravane publicitaire ne passerait pas sur les 40 derniers kilomètres, c'est-à-dire après l'entrée en France.

"La priorité absolue est très claire, c'est évidemment la protection des populations, des biens et des espaces naturels et la maîtrise du sinistre", a déclaré le préfet, Pierre Regnault de la Mothe, lors d'une conférence de presse.

Le feu, qui a repris de la vigueur et avait parcouru 1.650 hectares en milieu d'après-midi, représente un front de 18 kilomètres, selon un communiqué de la préfecture, qui a fait état d'un sapeur-pompier et d'un habitant "en urgence absolue".

"C'est une lisière très longue qui nécessite pour y faire face de déployer d'importants moyens terrestres et aériens", a déclaré Pierre Regnault de la Mothe.

L'objectif principal, a-t-il souligné, est d'éviter que le sinistre s'étende au sud du fleuve Têt et dans le massif des Aspres, une zone aride et difficile d'accès.

Environ 700 sapeurs-pompiers étaient engagés sur place, appuyés par 200 véhicules et neuf "moyens aériens" - canadairs, hélicoptères bombardiers d'eau et autres appareils-, selon le communiqué de la préfecture.

"Plusieurs plans communaux de sauvegarde ont été activés afin de coordonner l'action des services communaux en appui des sapeurs-pompiers", a indiqué de son côté le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez dans un message publié dans la matinée sur le réseau social X, ajoutant que des familles isolées avaient été évacuées tout au long de la nuit.

Les Pyrénées-Orientales connaissent des températures caniculaires conjuguées à un vent de nord-ouest.

Un autre incendie a parcouru près de 350 hectares de végétation dans le Gard, a par ailleurs annoncé la préfecture du département sur X en fin d'après-midi.

En tout, sept départements du Sud de la France ont été classés en "danger feux très élevé" dimanche par Météo France sur son site internet.

(Rédigé par Gilles Guillaume et Benjamin Mallet, avec Vincent Daheron sur Tour de France)