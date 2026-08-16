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Feu dans les Landes: "la situation évolue plutôt favorablement", pas de reprise majeure cette nuit
information fournie par AFP 16/08/2026 à 08:35
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Un avion de la sécurité civile DASH verse du liquide retardateur sur la forêt en feu, Luglon, le 15 août 2026 ( AFP / Gaizka IROZ )

Un avion de la sécurité civile DASH verse du liquide retardateur sur la forêt en feu, Luglon, le 15 août 2026 ( AFP / Gaizka IROZ )

"La situation évolue plutôt favorablement" dans les Landes, où l'incendie qui s'est déclaré jeudi à Luglon n'a pas connu de "reprise majeure" dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé le préfet de ce département du Sud-Ouest.

"On a réévalué aussi l'ensemble du périmètre de surface parcourue par les flammes, c'est 1.700 hectares", contre près de 1.600 estimés samedi, mais "ça ne traduit pas une évolution nette, c'est nous qui avons réévalué l'enveloppe", grâce au travail de cartographie effectué dans la nuit par des drones, a ajouté Gilles Clavreul lors d'un point-presse.

Les informations récoltées par les drones ont aussi permis d'établir que l'incendie principal, parti de Luglon jeudi après-midi, et le deuxième foyer, né samedi peu avant l'aube d'une saute de feu en direction du sud vers le village de Garein, s'étaient "rejoints".

Même si la pluie, maintes fois annoncée par la météo, n'est pas tombée, hormis quelques gouttes samedi soir, et n'est pas attendue dimanche, "l'humidité reste à des niveaux intéressants" et les températures continuent à baisser, avec 28°C attendus dans l'après-midi, contre 40°C au début de l'incendie jeudi, ce qui offre des "conditions plus favorables pour travailler" aux 550 pompiers, selon le préfet.

"Maintenant, on va plutôt privilégier le travail au sol, il y aura sans doute beaucoup moins de rotations" des moyens aériens (Dash, Canadair et hélicoptère Chinook), mais "c'est plutôt bon signe", a encore déclaré M. Clavreul.

"On est très prudents, il y a encore beaucoup de travail devant nous, mais on a eu une évolution favorable par rapport à hier (samedi), c'est clair", a-t-il conclu.

Ce feu est le troisième incendie majeur de l'été dans l'immense massif des Landes de Gascogne, majoritairement peuplé de pins maritimes desséchés par les vagues de chaleur favorisées par le changement climatique, après ceux fin juillet de Biscarrosse (Landes, 3.700 hectares) et Saumos (Gironde, 42.000 hectares).

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