Fêtes de fin d’année : comment éviter l’intoxication alimentaire

Des aliments insuffisamment cuits, une mauvaise conservation… Un tiers des toxi-infections alimentaires déclarées surviennent au domicile, rappelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Chaque année, en France, 1,5 million de personnes sont victimes d'intoxications alimentaires, causant 17 000 hospitalisations et 200 décès.

D'après des mesures réalisées par Santé publique France, l'agent pathogène le plus fréquemment confirmé dans les cas de toxi-infections est Salmonella puis Staphylococcus aureus , Clostridium perfringens et Bacillus cereus . Généralement, ces bactéries provoquent des diarrhées et de la déshydratation. Un phénomène à risques chez les jeunes enfants et les personnes âgées. Concernant la listeria, elle est particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes, à qui on recommande de limiter la consommation de fromage au lait cru pendant la grossesse.

Bien conserver les aliments

Des mesures de prévention existent pour prévenir les intoxications alimentaires. À commencer par une cuisson suffisante entre 65 et 70 °C pour détruire les possibles bactéries. Le froid permet également d'empêcher la prolifération des bactéries : « Maintenir la température à 4 °C dans la zone la plus froide du réfrigérateur et vérifier l'étanchéité de ses portes. Pour limiter le risque de multiplication des

... Source LePoint.fr