Ferrari fête son année "record" avec un bonus coquet pour ses employés

La prime vient récompenser un exercice 2022 au beau fixe pour la marque au cheval cabré.

Les ventes ont été tirées l'an dernier par la Ferrari Portofino M et les modèles de la famille SF90 ( AFP / JIM WATSON )

Conséquence d'un bénéfice net "record" frôlant le milliard d'euros en 2022, Ferrari va verser une prime exceptionelle à ses quelques 5.000 employés, dont le montant va bondir de 12,5% par rapport à l'année dernière. Ce bonus pourra grimper jusqu'à 13.500€, rapporte Le Figaro, mardi 7 février.

Le fabricant de voitures de luxe a engrangé en 2022 une croissance à deux chiffres de ses livraisons et bénéfices et compte encore accélérer cette année, visant des recettes de 5,7 milliards d'euros.

La prestigieuse marque au cheval cabré a livré au total 13.221 bolides dans le monde l'an dernier, en hausse de 18,5%, selon des chiffres publiés jeudi 2 février dans un communiqué.

Le bénéfice net a grimpé de 12,7% à 939 millions d'euros en 2022, établissant un "nouveau record", selon le groupe. Le chiffre d'affaires a augmenté de 19,3% à 5,09 milliards d'euros, conforme aux prévisions.

Ces résultats "exceptionnels" constituent "la base d'une année 2023 encore plus forte, alimentée par une demande toujours élevée de nos produits dans le monde entier", a commenté le PDG du groupe, Benedetto Vigna, dans le communiqué.

Le constructeur prévoit un chiffre d'affaires jusqu'à 6,7 milliards d'euros à l'horizon 2026, selon son plan stratégique présenté en juin 2022 à son siège historique à Maranello.

Ferrari compte atteindre cet objectif ambitieux notamment en lançant quinze nouveaux modèles sur la période 2023-2026.

Le cheval cabré prêt pour le virage électrique?

L'Europe-Moyen-Orient-Afrique est resté le principal marché de Ferrari en 2022, avec 5.492 véhicules livrés, soit une hausse de 8,5%. Les livraisons ont bondi de 72,6% dans la région Chine-Hong Kong-Taïwan et augmenté de 21,8% sur le continent américain.

La marque mythique, connue pour ses moteurs à combustion puissants et rugissants, a affiché sa volonté de prendre le virage électrique. Ainsi, les modèles 100% électriques et hybrides devraient représenter 60% de sa production d'ici 2026 et 80% d'ici 2030, selon son plan stratégique.