Ferrand, Bas, Vichnievsky : qui sont les favoris pour rejoindre le Conseil constitutionnel

Le mandat de neuf ans de trois des neufs membres du Conseil constitutionnel arrive à échéance : Laurent Fabius, Corinne Luquiens et Michel Pinault.

Richard Ferrand à Paris, le 29 juin 2022. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Trois places se libèrent à la table du Conseil constitutionnel, dont celle du président Laurent Fabius. Les favoris pour rejoindre l'institution -deux hommes et une femme-, sont Richard Ferrand, Philippe Bas et Laurence Vichnievsky.

Le président de la République, la présidente de l'Assemblée et le président du Sénat doivent dévoiler chacun un candidat le 10 février, avant leur audition devant le Parlement.

• Richard Ferrand

Selon des sources au sein de l'exécutif, Emmanuel Macron devrait désigner l'ancien député Richard Ferrand , un de ses fidèles, pour prendre la présidence du Conseil constitutionnel, en remplacement de Laurent Fabius, dont le mandat se terminera le 7 mars à 23h59.

Éphémère ministre qui a vu sa carrière gouvernementale stoppée par une affaire judiciaire, -conclue par un non-lieu en raison de la prescription des faits -, Richard Ferrand, 62 ans, peut se prévaloir d'avoir présidé l'Assemblée nationale de 2018 à 2022, comme les deux derniers présidents du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré et Laurent Fabius.

Une solide expérience politique devant compenser une moindre expertise juridique . Battu aux législatives en 2022 dans le Finistère, Richard Ferrand, qui a depuis créé un cabinet de conseil, n'a rien perdu de son entregent en macronie, gardant l'oreille du président.

• Laurence Vichnievsky

Du côté de Yaël Braun-Pivet, l'ancienne juge Laurence Vichnievsky tiendrait la corde. Élue députée MoDem en 2017, elle a été battue en juin par le candidat du Nouveau Front populaire (NFP) Nicolas Bonnet. La présidente de l'Assemblée, qui l'a notamment côtoyée à la commission des Lois, a vanté le fait qu'elle soit "à la fois politique et magistrate" et très "indépendante" . Venue d'Europe Écologie Les Verts, Laurence Vichnievsky, 69 ans, a notamment instruit les affaires Elf, Dumas et celle des frégates de Taïwan avec Éva Joly.

Son profil suscitera-t-il des réticences à droite et notamment de Laurent Wauquiez, avec qui elle a été élue en Rhône-Alpes en 2015 avant que le MoDem ne s'allie à la macronie en 2017 ? Laurence Vichnievsky est "plus à droite qu'on ne le croit", tempère un cadre MoDem.

• Philippe Bas

Quant à Gérard Larcher, c'est Philippe Bas, sénateur LR et ancien président de la commission des Lois qui aurait sa préférence selon des informations de presse -le président du Sénat n'ayant toutefois pas arrêté son choix. Ancien secrétaire général de l'Élysée sous Jacques Chirac (septembre 2000 - mai 2002), ex-ministre de la Santé, Philippe Bas, 66 ans, a été sous les feux des projecteurs lors de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Il a aussi joué un rôle pivot dans la constitutionnalisation de l'IVG, faisant adopter en février 2023 au Sénat un texte pour l'inscription dans la Constitution de la "liberté" d'avorter.

Gérard Larcher songerait aussi cependant à François-Noël Buffet, ancien président de la commission des Lois du Sénat et actuel ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur.