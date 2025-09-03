Fermeture d'usines Michelin: des salariés devant le tribunal administratif

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le rapporteur public du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté mercredi une requête de salariés du groupe Michelin qui contestent la validation d'un accord sur les fermetures des usines de Vannes (Morbihan) et Cholet (Maine-et-Loire).

"Nous concluons au rejet de la requête", a déclaré le rapporteur, estimant notamment que les informations apportées aux partenaires sociaux étaient "suffisantes".

Les juridictions administratives suivent souvent, mais pas toujours, les avis de leurs rapporteurs publics.

"On n'est pas sur une homologation du PSE (plan de sauvegarde de l'emploi): (...) l'administration constate seulement le PSE et les mesures d'accompagnement et non leur pertinence", a plaidé pour sa part Me Hugues Lapalus, l'avocat du groupe, dont le siège social est à Clermont-Ferrand.

Cette action devant le tribunal administratif vise à "contester la manière dont la Direction du travail, la manière dont l'État en fait, même le gouvernement, (...) a donné son feu vert à Michelin pour procéder à ces licenciements inacceptables", a déclaré à l'AFP l'avocat des salariés Me Fiodor Rilov.

Les quinze salariés qui ont saisi le tribunal "contestent d'abord et avant toute chose le principe même de leur licenciement puisqu'ils ont perdu leur poste au moment où Michelin faisait des bénéfices absolument pharaoniques", a-t-il ajouté.

Les syndicats CFE-CGC, CFDT et Sud, majoritaires, avaient signé en mars un accord sur les mesures d'accompagnement des 1.254 salariés concernés par la fermeture des deux usines, annoncée en novembre 2024.

Cet accord a ensuite été validé par la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), qui dépend du ministère du travail.

Le tribunal administratif rendra sa décision "dans quinze jours".