Federico Vacas : « Mélenchon a un boulevard, mais il a pris un mauvais virage »

Revoilà Jean-Luc Mélenchon. Après avoir donné « le point » ? comprendre la victoire ? à Emmanuel Macron lors des réformes de la SNCF, s'être fait devancer par Marine Le Pen lors de la séquence des Gilets jaunes, le chef de La France insoumise a une occasion en or de reprendre la main. Mais, selon Federico Vacas, directeur adjoint du département politique et opinion d'Ipsos, ses appels du pied à Marine Le Pen et ses propos sur le Crif brouillent son image et l'empêchent de profiter de la séquence. Entretien.Le Point : Contrairement à Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen a profité du mouvement des Gilets jaunes. Le chef de La France insoumise peut-il reprendre la main lors de la grève ?Federico Vacas : C'est ce qu'il essaye de faire. Pour incarner l'opposition à cette réforme et de façon plus large au gouvernement, Jean-Luc Mélenchon s'affiche à la fois dans la rue et dans les médias, se déplace à Marseille, est présent dans les cortèges à chaque fois qu'il le peut. Son avantage sur Marine Le Pen et le Rassemblement national, c'est qu'il n'a pas de problème à s'afficher à côté des syndicats qui sont à l'origine du mouvement. Marine Le Pen n'est pas très bien accueillie et ne se sent pas à l'aise avec ces syndicats qu'elle dénonce comme faisant partie de l'élite et ne représentant pas les Français. D'ailleurs, à ce stade, à la différence de la période des Gilets jaunes, la cote de popularité de Marine Le Pen n'augmente pas....