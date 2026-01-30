 Aller au contenu principal
Fed: Trump prévoit de dévoiler le nom du successeur de Powell vendredi
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 09:02

Le bâtiment de la Réserve fédérale est visible à Washington

par Steve Holland et Bo Erickson

Le président américain ‍Donald Trump a déclaré jeudi qu'il prévoyait de dévoiler vendredi le nom du successeur de ‌Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine (Fed).

"J'annoncerai le patron de la ​Fed demain", a dit Donald Trump.

Plus tôt ⁠dans la journée, durant la première réunion de son cabinet depuis le ⁠début de ‍l'année, Donald Trump avait déclaré qu'il ⁠annoncerait le nom du successeur de Jerome Powell la semaine prochaine.

Le mandat de président de ​Jerome Powell, cible de critiques incessantes et virulentes de Donald Trump en raison de ⁠son refus de baisser drastiquement les ​taux directeurs de la banque centrale ​comme le réclame ​le président américain, expire en mai.

Parmi ses ​potentiels successeurs figurent ⁠le gouverneur de la Fed Christopher Waller, l'ancien gouverneur de la banque centrale Kevin Warsh, le directeur des investissements obligataires de BlackRock Rick ‌Rieder et le conseiller économique de la Maison blanche Kevin Hassett - même si ce dernier a dit préférer rester à son poste actuel.

(avec Jarrett Renshaw et Ann Saphir; version ‌française Camille Raynaud)

Banques centrales
Donald Trump
