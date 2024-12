FC 93, quality street

Le FC 93 a marqué les esprits en éliminant le Red Star lors des 64es de finale de la Coupe de France. À la suite de cette baston départementale, c’est l'Angers SCO (Ligue 1) qui se présente aux Séquano-Dyonisiens. Un beau coup de projecteur sur ce club né en 2020 de la fusion de clubs de Seine-Saint-Denis, qui allie ambitions sportives et rôle socio-éducatif, avec le désir de représenter fièrement la banlieue et de révéler les talents locaux.

Le 30 novembre dernier, la magie a encore opéré. Mais si, vous savez : ces fameuses étincelles que seule la Coupe peut offrir. Cette fois, c’était un derby de Seine-Saint-Denis qui a servi de scène, voyant le FC 93 éliminer aux tirs au but son vieux et prestigieux voisin qu’est le Red Star aux tirs au but. Et comme tout tour de magie, cela a une conséquence : le pensionnaire de National 2 a gagné le droit de disputer le match le plus important de sa courte histoire. Dimanche 22 décembre, 32 es de finale de Coupe de France, dans son stade d’Auguste-Delaune à Bobigny et contre Angers : en ce jour sera posée une nouvelle pierre dans l’édification de ce club en plein développement.

Après quasiment 15 ans de construction et de négociations en sous-terrain, le Fooball Club 93 Bobigny voit officiellement le jour en 2020. Né d’une coalition entre l’Athlétic Club Bobigny, l’USM Gagny et la Bagnolet Académie, le projet semblait irréalisable. Bobigny est un historique du niveau national, Gagny et Bagnolet comptent eux sur un réservoir de formateurs et de joueurs : chaque entité était dans son couloir et ne semblait pas avoir la volonté profonde d’unir leurs forces. Si bien celui qui est aujourd’hui le directeur sportif de l’entente, Siné Danioko, avait du mal à croire au rêve de son ami Mahamadou Niakaté, l’actuel président. « Je me suis dit que c’était compliqué de convaincre des gens, mais Mahamadou était certain de ça , rejoue le premier. Il me dit que si on ne le fait pas, on ne réussira jamais à avoir un club professionnel dans le département. » Mais à force de discussions, tout ça a fini par prendre corps.…

