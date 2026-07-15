Faut-il s'offusquer de l'arbitrage de France-Espagne ?

Comme après de trop nombreuses rencontres dans cette Coupe du monde, l'arbitrage était au cœur des débats après le coup de sifflet final. Alors, l'équipe de France a-t-elle raison de se sentir lésée par les coups de sifflets d'Ivan Barton ?

« Est-ce que l’arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du monde ? » La question est celle de Didier Deschamps, quelques minutes après la sortie de route de ses Bleus face à l’Espagne. Si le sélectionneur a l’honnêteté de reconnaître que « la première raison (de l’élimination), c’est forcément parce qu’on a été un ton en dessous » , il remet ouvertement en question la légitimité du sifflet salvadorien, pourtant habitué des compétitions internationales.

Déjà présent au Qatar en 2022, Barton avait déjà croisé la route de l’équipe de France… olympique pour une lourde défaite face au Japon (0-4) en 2021. Une rencontre au cours de laquelle il avait expulsé Randal Kolo Muani pour une mauvaise semelle. En 2026, il a dirigé quatre rencontres en Amérique : Turquie-Paraguay (avec au passage l’expulsion de Miguel Almirón pour avoir mis la main devant sa bouche), Japon-Suède, Suisse-Colombie et donc ce France-Espagne, son septième match de Coupe du monde en carrière. Le premier au-delà des huitièmes de finale. Bien au-delà de ce passif, y a-t-il lieu d’être frustrés de ses coups de sifflet face à la Roja ? Tour d’horizon des situations qui prêtent à débat.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com