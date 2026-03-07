Faut-il investir en SCPI en 2026 ?

information fournie par BFG Capital • 07/03/2026 à 08:47

En 2025, la collecte nette des SCPI a progressé. Selon l'ASPIM, une quarantaine de SCPI pourraient afficher un rendement supérieur à 6%. Certaines d'entre elles pouvant même aller jusqu'à 10% de performance annuelle. Est-ce pour autant une preuve qu'il faut continuer à miser sur ce placement en 2026 ? Éléments de réponse.

La collecte monte, les retraits s'accumulent

Depuis maintenant des années, les SCPI se sont imposées et restent incontournables dans les stratégies patrimoniales. Même après quelques années de turbulences sur le marché immobilier, les Sociétés Civiles de Placement Immobilier arrivent à tirer leur épingle du jeu. En 2025, la dynamique de collecte est à la hausse, atteignant 4,6 milliards d'euros et présentant une hausse de 29% par rapport à l'année 2024.

Ses rendements restent attractifs, surtout devant la baisse des livrets et autres placements plus traditionnels. Après des années difficiles, c'est un second souffle pour ce marché qui parvient à regagner le cœur des Français. Rien qu'au dernier trimestre 2025, c'est environ 1,3 milliards d'euros de collecte nette pour les SCPI.

Ce regain de dynamisme peut faire sourire les professionnels. Mais une part d'ombre reste au tableau. Si la collecte repart, les parts en attente de retrait, elles, s'accumulent pour certaines SCPI. En d'autres termes, nombreux sont les investisseurs Français qui tentent de vendre leurs parts, sans forcément trouver d'acheteurs disponibles.

Ce phénomène nous montre une chose : la reprise profite aux SCPI bien gérées, diversifiées ou spécialisées sur des secteurs porteurs, mais pas à tous. Pour certaines, la revente prend beaucoup de temps et sera peut-être même impossible sans décote…

Avantages et inconvénients des SCPI en 2026

Un des arguments phares pour investir en SCPI reste le rendement potentiel. Et il est vrai que face aux livrets réglementaires, les SCPI font bonne figure. En effet, certaines d'entre elles affichent des rendements très élevés, allant quelquefois jusqu'à 10%. Et si certains produits boursiers offrent davantage de rendement, leur volatilité empêche souvent les investisseurs de passer le cap.

Autre atout notable, la diversification du placement. Les SCPI offrent en effet l'opportunité de mettre ses économies n'ont pas sur un seul bien, mais sur un panier de biens de toutes sortes, professionnels, commerciaux, logistiques ou encore résidentiels, en Europe ou au-delà. Cette diversification permet de mieux répartir les risques locatifs, vacance ou secteur économique.

Enfin, autre avantage, bénéficier de revenus passifs via les loyers, sans avoir à s'occuper de la gestion.

Concernant les inconvénients des SCPI, ils restent relativement similaires aux autres placements. En effet, les rendements annoncés ne prennent pas en compte la fiscalité ou encore les frais d'entrée, de gestion ou encore de sortie. Cela peut avoir un impact assez conséquent sur la performance nette.

Le temps long aussi n'est pas à négliger. Investir en SCPI conviendra mieux à ceux qui sont prêts à bloquer leur argent pendant plusieurs années. On parle d'un horizon de placement de 8 à 10 ans minimum. Sans oublier que le marché de la revente est vite saturé, comme on peut le voir actuellement.

Enfin, comme tout placement, l'investissement via les SCPI comporte des risques. Le capital n'est pas garanti et il n'est pas impossible que vous perdiez une partie de votre mise, si la valeur des biens immobiliers sous-jacents baisse.

Alors, SCPI or not SCPI en 2026 ?

Comme tout placement, les SCPI sont une piste à envisager oui, mais toujours avec prudence. La collecte en hausse, les rendements attractifs ou encore la diversification plaident clairement en faveur de ce placement. Surtout quand on cherche une alternative aux livrets qui rapportent peu, ou aux obligations qui certes rapportent plus, mais sont volatiles.

Toutefois, il faut être conscient des risques. La liquidité est de toute évidence limitée, il faut faire face à des fluctuations de valeur, sans oublier les frais et la fiscalité qui peuvent venir grignoter les gains. Le choix de la société de gestion a également son importance. Comme tout produit d'investissement, les sociétés civiles de placement immobilier ne sont pas un placement miracle. Elles nécessitent du temps, de la patience, et une vraie réflexion stratégique.

Alors, faut-il investir en SCPI en 2026 ? Tout dépend de vos objectifs personnels. Ce qui est certain, c'est que ses avantages restent nombreux, surtout dans le cadre d'un portefeuille bien diversifié.

Achevé de rédiger le 02 mars 2026 par Amélie Yem, Responsable Communication et Marketing chez BFG Capital