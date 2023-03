Faut-il devenir végétarien pour une meilleure santé ?

Chaque vendredi, retrouvez, sur lepoint.fr, la chronique nutrition du Pr Boris Hansel, endocrinologue et nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris. Il est également animateur de la chaîne santé PuMS sur YouTube.

Le régime végétarien est-il compatible avec une bonne santé ? Chacun à son avis, mais la science apporte des réponses surprenantes. On va comprendre cela ensemble. Précisons qu'il n'y a pas un, mais des régimes végétariens : depuis la simple exclusion de la viande jusqu'à l'alimentation végétalienne qui exclut tout produit d'origine animale y compris le miel.

Pour la plupart des adeptes du végétarisme, il s'agit d'augmenter substantiellement les produits végétaux et de réduire la viande et le poisson. D'autres choisissent d'écarter la viande et le poisson, mais aussi tout ce qui provient de l'animal, notamment le lait et les œufs. Ce type d'alimentation semble associé à un bénéfice pour la santé, avec quelques réserves toutefois.

En ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, on observe globalement avec les régimes végétariens une réduction de 30 % de la mortalité liée à l'atteinte des artères coronaires. Attention, on ne peut pas comparer scientifiquement l'effet des différentes formes d'alimentation végétarienne ou végétalienne. Concernant les cancers, beaucoup de données suggèrent la protection conférée par une alimentation très riche en produits végétaux, par exemple

... Source LePoint.fr