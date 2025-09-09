 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Faure ne veut pas dire si le PS censurerait un nouveau gouvernement macroniste
information fournie par AFP 09/09/2025 à 08:34

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure à Paris, le 4 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, qui veut qu'Emmanuel Macron nomme un Premier ministre de gauche, n'avait toujours pas été contacté mardi matin par le chef de l'Etat et a refusé de dire si le PS censurerait un Premier ministre du camp présidentiel.

"Dans la nuit, je dormais sur mes deux oreilles et donc je n'ai pas entendu le téléphone sonner", a-t-il répondu sur France inter alors que le chef de l'Etat a annoncé sa volonté de nommer un nouveau Premier ministre "dans les tout prochains jours" après la chute de François Bayrou.

Interrogé sur l'attitude du PS en cas de nomination d'un Premier ministre macroniste comme Sébastien Lecornu ou Catherine Vautrin, M. Faure a refusé de répondre.

"Je ne vais pas rentrer dans un récit qui serait celui de dire ce que je ferais avec tel ou tel. Pour l'instant, nous devons revendiquer le pouvoir et faire en sorte que cette possibilité existe", a-t-il plaidé alors que le groupe socialiste, avec ses 66 députés, occupe un rôle pivot à l'Assemblée nationale.

"Aujourd'hui nous voulons le changement. Faire en sorte que les Français qui expriment leur exaspération puissent enfin trouver un débouché politique à travers un changement qui ne peut pas être, de mon point de vue, la continuation de ce qu'on connaît depuis longtemps", a-t-il argumenté.

Emmanuel Macron
Budget 2026
