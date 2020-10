Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Face à la pénurie, l'UE se procure des doses supplémentaires de remdesivir Reuters • 07/10/2020 à 15:35









FACE À LA PÉNURIE, L'UE SE PROCURE DES DOSES SUPPLÉMENTAIRES DE REMDESIVIR par Francesco Guarascio BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a annoncé mercredi que Gilead allait lui fournir des doses supplémentaires de remdesivir pour traiter 3.400 patients atteints du COVID-19 alors que l'Europe est actuellement confrontée à une pénurie de médicaments. Bruxelles, qui avait signé un premier contrat avec le laboratoire américain fin juillet, a convenu vendredi dernier de l'approvisionnement de près de 20.300 doses en plus de son antiviral expérimental pour un coût de 7 millions d'euros, a déclaré un porte-parole de l'exécutif européen. "Ces doses supplémentaires sont en train d'être délivrées", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse, indiquant que l'Union européenne (UE) allait accorder la priorité aux pays qui en ont le plus besoin. Les premiers lots du médicament de Gilead ont ainsi été mis à la disposition des Pays-Bas, de la République tchèque, de la Grèce, de l'Autriche, du Danemark et de la Slovénie, a précisé le porte-parole de la Commission. La décision de Bruxelles intervient alors que l'Europe, qui assiste à une résurgence des cas de contamination par le coronavirus, cherche à accroître ses stocks de remdesivir. Plusieurs pays européens ont en effet déclaré connaître une pénurie de l'antiviral de Gilead, dont le stock mondial a été presque entièrement sécurisé par les États-Unis. Au mois d'août dernier, la Food and Drug Administration (FDA) a étendu son autorisation pour le recours en urgence au remdesivir dans le traitement des patients atteints du COVID-19. Il a d'ailleurs été remis au président américain Donald Trump après son hospitalisation la semaine dernière alors qu'il venait d'être testé positif au coronavirus. Le remdesivir et la dexaméthasone sont à ce jour les seuls médicaments autorisés par l'UE pour soigner les patients atteints de formes graves du COVID-19. Johanna Mercier, directrice commerciale de Gilead, a déclaré mardi que la société pharmaceutique pensait être prête à traiter les commandes en provenance d'Europe d'ici la semaine prochaine. (Avec la contribution de John Chalmers et Anthony Deutsche; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

