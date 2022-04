Face à la hausse des prix, les Français sacrifient les produits d'hygiène

Priorité des Français au coeur de la campagne présidentielle, le pouvoir d'achat est source d'inquiétudes et de sacrifices pour un grand nombre d'entre eux. Comme l'indique une enquête de E.Leclerc, partagée par BFMTV, le contexte généralisé de hausse des prix sur les produits de consommation pousse plus de la moitié des ménages les plus modestes (53 %) à réduire leur consommation de produits d'hygiène uniquement pour des raisons financières. 48 % des jeunes (+9 points par rapport à 2021) sont également concernés par cette tendance.

Plus généralement, près de 60 % des Français renoncent régulièrement à l'achat de produits d'hygiène pour des raisons financières ou parce qu'ils sont trop chers, souligne le sondage. Parmi les catégories les plus touchées , les ménages modestes et les jeunes sont celles qui renoncent le plus « souvent ou très souvent » à ces achats, par manque de moyen financier.

Plus de la moitié des Français n'arrive pas à se faire plaisir

BFMTV souligne aussi, en se basant sur les résultats d'une étude OpinionWay pour Bonial, que 55 % des Français n'arrivent pas à se faire plaisir tandis que plus de six sur dix (61 %) n'arrivent pas à épargner. Les chiffres édifiants concernant le pouvoir d'achat se poursuivent : 48 % des Français sont inquiets concernant leur portefeuille, 36 % n'arrivent pas à boucler leurs fins de mois et 37 % disent ne pas arriver à vivre

